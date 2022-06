CEI Sebastião Sanches Sarauza é entregue reformado na região leste de Londrina

Este é o 12º CEI revitalizado e entregue pela Prefeitura de Londrina em 2022; o pacote vai contemplar 50 unidades filantrópicas ao todo, com investimento de R$ 8 milhões

Os moradores do Jardim São Pedro e bairros vizinhos, na área leste da cidade, puderam acompanhar, ontem (22), a entrega da reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) Sebastião Sanches Sarauza. A tarde ensolarada foi de descontração e alegria na unidade escolar filantrópica, cuja estrutura física recebeu diversas melhorias e manutenções viabilizadas por meio de obra executada pela Prefeitura de Londrina. Para marcar o êxito desta ação, um encontro foi realizado no pátio da instituição, reunindo a comunidade escolar e autoridades locais, dentre as quais o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

Com o pacote de serviços desenvolvidos no CEI, totalizando R$ 100 mil de investimento com recursos municipais, este local teve a oportunidade de aprimorar seus ambientes e as condições de aprendizado para as 40 crianças atendidas, de um a quatro anos. Além das alunas e alunos, a equipe de colaboradores também passa a desfrutar de espaços mais confortáveis, agradáveis e adequados para o desenvolvimento das tarefas diárias.

Este é o 12º CEI reformado e entregue pela Prefeitura de Londrina em 2022. Com mais uma etapa de obras concluída, a Secretaria Municipal de Educação avança no processo de revitalização de 50 unidades educacionais filantrópicas, contemplando bairros de todas as regiões da cidade. O investimento total será de R$ 8 milhões.

No CEI Sebastião Sanches Sarauza, a reforma incluiu colocação de novo piso no pátio escolar e salas de aula, renovação da área de entrada, com portão e rampa acessível novos, e calçada externa de concreto, bem como pintura geral – interna e externa. Houve também o fechamento da cerca protetora com novos trechos de grade. O telhado passou por adequações e a unidade ganhou uma nova brinquedoteca coberta para as crianças.

O prefeito Marcelo Belinati descerrou a nova placa do CEI, transitou pelo local, visitando as salas de aula, além de conversar com a direção, professores e funcionários presentes. Ele ainda foi homenageado tendo recebido presentes dos alunos.

“Sempre foi um plano importante da nossa gestão prezar pela educação das crianças e valorizar escolas municipais, CMEIS e CEIs. Temos muitos avanços ainda alcançar e melhorias a serem implantadas, mas é uma imensa honra e alegria poder contribuir para este momento único que Londrina vem vivendo, na área educacional e tantas outras. Nosso compromisso é continuar qualificando essas instituições que desempenham papel tão valioso na construção do futuro de Londrina”, destacou o prefeito.

Izaura Benedita Alves Dalgiso, diretora do CEI Sebastião Sanches Sarauza, e fundadora desta unidade, inaugurada em 2004, agradeceu toda sua equipe de trabalho e comemorou os benefícios trazidos pela reforma. “Tudo que é conquistado aqui sempre vem como fruto de muita batalha e dedicação, então parabenizo as pessoas que possibilitam isso acontecer. Agradeço meu marido e minha família que sempre me apoiaram, a equipe pedagógica, cozinheiras e zeladoras, pais e familiares. E ao prefeito Marcelo e pessoal da Secretaria de Educação por esta obra e pelo suporte dado. Vivo este CEI 24 horas, com muito coração e entrega, ainda há muito o que evoluir, mas hoje só podemos agradecer e continuar em frente”, disse.

Por sua vez, a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, fez questão de ressaltar que as reformas nos CEIs merecem ser comemoradas 50 vezes, a cada uma das unidades entregues. “Muita coisa ainda está por vir, no sentido qualificar as unidades escolares municipais, sendo que todas aguardam por isso há muitos anos. Atualmente, este processo de revitalização em andamento é algo muito importante, pois beneficiará cerca de seis mil crianças atendidas pelas 50 filantrópicas contempladas. As entidades mantenedoras cuidam das crianças com muito carinho, dedicação e competência, e é maravilhoso ver que todas elas terão melhor atendimento em todas as regiões”, comentou.

Moradora da região leste, no bairro onde funciona o CEI, Enedna Aparecida tem uma filha, Maria Laura, de três anos, estudando no local. “É possível ver claramente a diferença do CEI como era antes e depois da reforma, ficou bem mais organizado, bonito, acessível e confortável. Minha filha frequenta aqui desde que tinha um ano e agora as condições estão melhores, ela adora ficar na nova área de brinquedos que foi criada e também no parquinho”, contou.

O vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, frisou que esta ação corrobora que a gestão atual vem trabalhando com foco nas principais necessidades da população, com olhar atento para todos os segmentos. “Procuramos atuar pensando no ser humano, suas demandas e anseios, entendendo as diferentes realidades em cada local, recebendo os projetos, solicitações e reclamações e buscando viabilizar o que está ao alcance. Nossas crianças são um dos focos principais, pois representam sementes que podem gerar grande frutos”, afirmou.

Educação municipal fortalecida

Segundo a presidente da Associação de Mulheres Solidárias do Jardim Interlagos e Adjacências, entidade mantenedora do CEI Sebastião Sanches Sarauza, Celina Santos da Silva, a busca pelo bem-estar das crianças é o que dá sentido aos serviços prestados. “Este cantinho aqui está muito aconchegante para todos, estamos felizes em poder atender nossos pequenos com qualidade e receber a comunidade com mais conforto. Há mais de 16 anos, este local era apenas uma casinha bem simples, com terra e grama, e agora a estrutura evoluiu bastante, chegando a este lugar tão gostoso como vocês podem ver hoje. Com a reforma demos mais um passo, tudo feito com muito amor”, destacou.

Quem também participou da solenidade foi a vereadora Flávia Cabral, que elogiou o CEI reformado e parabenizou a Prefeitura pela ampla ação integrada de revitalização das unidades escolares. “Como professora, tenho o olhar de quem é da educação e também de quem atua como vereadora e fiscalizadora das ações do Executivo. Acompanho de perto e posso afirmar que a Secretaria Municipal de Educação vem realizando um grande trabalho, que é exaustivo e traz excelentes resultados. A educação transforma pessoas e realidades, precisa ser valorizada e receber investimentos, sendo que todos colhem os retornos disso”, pontuou.

Para o presidente do Conselho Municipal de Educação de Londrina (CMEL), João Marcos Machuca de Lima, é fundamental que a Prefeitura dê continuidade a este projeto de revitalização e qualificação da educação municipal. “Tudo que é feito com amor acaba refletindo positivamente no ensino e no aprendizado, reverberando também nos bairros onde as instituições estão sediadas. Nosso Conselho sempre solicita e cobra do Município, e o que vemos é muita ação e boa vontade, investimentos na estrutura física e capacitação de funcionários, entre tantas outras iniciativas importantes em vários segmentos internos. Senti muita alegria, boa energia e paz aqui neste CEI hoje, reformado para melhor atender à população”, ressaltou.

NCPML