Cemitério Distrital de Lerroville recebe melhorias

No Dia de Finados, os moradores da região já puderam utilizar o novo cruzeiro que foi instalado em área renovada

Dando continuidade ao programa permanente de reformas e adequações em cemitérios públicos e capelas mortuárias mantido pela Prefeitura de Londrina, a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários (ACESF) entregou novas melhorias aos moradores de Lerroville. O cemitério do distrito ganhou um novo espaço de cruzeiro comunitário, que foi construído do zero para substituir a estrutura antiga existente no local. A revitalização dessa área começou no mês passado e ficou pronta antes do Dia de Finados, celebrado na segunda-feira (2), quando as famílias já puderam utilizar o cruzeiro para acender velas e prestar suas homenagens.

Com o objetivo de proporcionar uma área mais apropriada para receber os visitantes neste cemitério, a ACESF também construiu uma nova passagem com calçamento que dá acesso direto ao cruzeiro instalado, a partir do portão de entrada. “Antes disso, não havia piso calçado nesse caminho até o cruzeiro, apenas a área gramada comum do cemitério. E a estrutura do cruzeiro foi totalmente refeita, melhorando o acesso para as famílias que ali frequentam. Este espaço ficou renovado e mais confortável para todos os visitantes”, afirmou o superintendente da ACESF, Leonilso Jaqueta.

Ainda segundo o superintendente, as melhorias realizadas agora foram pontuais, mas são importantes para o distrito. “Estamos trabalhando continuamente nas áreas rurais, desenvolvendo serviços de melhorias nos cemitérios e capelas mortuárias distritais. Da mesma forma ocorre na área urbana de Londrina, e a intenção é deixar os locais sempre bem preservados para atender o público da melhor maneira”, disse.

