Centro de Inovação do Comércio em Londrina e Senac promovem workshop e curso gratuitos sobre marketing digital

Capacitações on-line são direcionadas a empresários e colaboradores e compõem a Trilha do Comércio Digital

O Senac realiza, no dia 28 de julho, o segundo workshop do Centro de Inovação do Comércio em Londrina, direcionado a empresários. O tema será “Marketing Digital, como impulsionar suas vendas” e será transmitido a partir das 19h30, no canal do Senac PR no Youtube. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/centroinovacaosenac.

De 2 a 12 de agosto acontece mais um curso do Senac para o Centro de Inovação do Comércio, também com a temática das ferramentas de marketing digital, e desta vez voltado aos colaboradores e gestores de empresas do comércio e de serviços. As aulas acontecem de forma remota, no período noturno, de segunda a quinta-feira. São 35 vagas ofertadas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). O prazo para candidatar-se vai até 28 de julho, pelo link https://bit.ly/3i7yleO.

De acordo com a gerente executiva do Senac Londrina, Amanda Marconi, os cursos e workshops ofertados pelo Senac para o Centro de Inovação do Comércio em Londrina compõem a Trilha do Comércio Digital e buscam proporcionar a evolução gradativa das empresas participantes, capacitando empresários e colaboradores. “Sabemos que muitas empresas ainda têm dificuldades de acompanhar a transformação digital ocasionada pela pandemia, integrando as vendas presenciais e on-line. Por isso o Senac está disponibilizando essa trilha de conhecimento de forma totalmente gratuita. Os workshops são direcionados para os empresários, e os cursos, para os colaboradores, que operacionalizam as vendas no dia a dia”, explica a gerente do Senac.

Centro de Inovação do Comércio

Lançado em maio, o Centro de Inovação do Comércio é uma iniciativa inédita da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fecomércio PR, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval) e parceiros, que vai conectar empresas do varejo com soluções inovadoras que promovam a transformação digital do setor. O projeto conta com a parceria do Senac PR, Sebrae/PR, Agência Brasileira de Desenvolvimento (ABDI), Prefeitura de Londrina, Fundação Araucária e Governo do Paraná.

Com seus quase 600 mil habitantes, a cidade de Londrina, a segunda maior do Paraná em número de habitantes, foi escolhida para sediar o projeto-piloto do Centro de Inovação do Comércio, que deve ser replicado em outras cidades do Brasil. Contudo, como muitas ações são realizadas de forma on-line, empreendedores do Paraná todo podem participar.

O Centro de Inovação do Comércio será sediado em um andar exclusivo no prédio do Sincoval, preparado para receber empresários, com salas para locação e reuniões, treinamentos, loja conceito, café, espaço de convivência, coworking, auditório e deck externo.

As ações desenvolvidas estão firmadas nos seguintes pilares de atuação: Programa de Aceleração, Rua Inteligente, Loja Conceito, Base de Conhecimento e Replicação, Comunicação Digital, P&D e Centro de Formação em Inovação.

É no pilar Centro de Formação em Inovação que o Senac PR começa desde já a ofertar uma série de cursos e workshops totalmente gratuitos para empresários e seus colaboradores.

Workshop Senac: “Marketing Digital, como impulsionar suas vendas”

28/07, às 19h30

Link para inscrição: http://bit.ly/centroinovacaosenac

Participação gratuita

Transmissão pelo Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=j-qkYVz0T_M

Curso: “Ferramentas de Marketing Digital” (PSG) – 24h

02/08 a 12/08

19h às 22h | seg ter qua qui

Link para inscrição: https://bit.ly/3i7yleO

Participação gratuit.

