Centro de Inovação do Comércio em Londrina promove workshops e cursos gratuitos para empresários e colaboradores

Senac PR, um dos parceiros do projeto, realiza primeiro workshop nesta terça-feira (29/06)

O Centro de Inovação do Comércio, em Londrina, já está em operação. A partir deste mês começam a ser realizados os workshops e cursos do Senac PR direcionados a empresários e seus colaboradores. E o melhor, são todos gratuitos, para auxiliar os empreendedores a inovarem seus negócios e superarem esse momento difícil.

Lançado no início de maio, o Centro de Inovação do Comércio é uma iniciativa inédita da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fecomércio PR, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval) e parceiros, que vai conectar empresas do varejo com soluções inovadoras que promovam a transformação digital do setor. O projeto conta com a parceria do Senac PR, Sebrae/PR, Agência Brasileira de Desenvolvimento (ABDI), Prefeitura de Londrina, Fundação Araucária e Governo do Paraná.

Com seus quase 600 mil habitantes, a cidade de Londrina, a segunda maior do Paraná em número de habitantes, foi escolhida para sediar o projeto-piloto do Centro de Inovação do Comércio, que deve ser replicado em outras cidades do Brasil. Contudo, como muitas ações serão feitas de forma on-line, empreendedores do Paraná todo podem participar.

Centro de Inovação do Comércio

O Centro de Inovação do Comércio será sediado em um andar exclusivo no prédio do Sincoval, preparado e adequado para receber empresários, com salas para locação e reuniões, treinamentos, loja conceito, café, espaço de convivência, coworking, auditório e deck externo.

As ações que serão desenvolvidas estão firmadas nos seguintes pilares de atuação: Programa de Aceleração, Rua Inteligente, Loja Conceito, Base de Conhecimento e Replicação, Comunicação Digital, P&D e Centro de Formação em Inovação.

O Programa de Aceleração é voltado a startups com atividades voltadas ao comércio. A Rua Inteligente, que já está sendo implantada na Rua Sergipe, receberá novas tecnologias e a instalação de soluções de inteligência artificial e conectividade. A rua mais tradicional do comércio de Londrina será como um laboratório a céu aberto para testes de novos protótipos e experimentação de soluções inovadoras para o comércio local, com instalação de câmeras com reconhecimento facial, luminárias e uma central de controle para gerenciamento de todos os dados.

A Loja Conceito será uma estrutura física e digital. A ideia é possibilitar que as empresas do varejo tenham acesso a soluções tecnológicas que possam ser aplicadas em seus negócios e também funcionará como local de treinamento para atualização dos trabalhadores do comércio.

A Comunicação Digital prevê a criação de um portal digital que terá o propósito de comunicar o que vem sendo realizado, compartilhar ações e iniciativas do Centro e para que a iniciativa se torne referência para o país inteiro.

Um trabalho específico para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) será desenvolvido em parceria com a Fundação Araucária, para atuação de bolsistas que farão pesquisas relacionadas ao setor do comércio, visando impulsionar a inovação.

O pilar Centro de Formação em Inovação contará com a atuação do Senac PR e do Sebrae Paraná. O Senac PR ofertará de trilhas de capacitação para os funcionários do comércio, em uma série de cursos rápidos e gratuitos. Também realizará, todos os meses, workshops gratuitos direcionados aos empresários.

A ideia do Centro de Inovação é ser uma Base de Conhecimento e Replicação. Com este pilar, espera-se que todas as melhores práticas sejam disseminadas, documentadas para que o projeto possa crescer de maneira estruturada e replicado em outros estados ou áreas.

Cursos e workshops Senac PR

É no pilar Centro de Formação em Inovação que o Senac PR começa desde já a ofertar uma série de cursos e workshops totalmente gratuitos para empresários e seus colaboradores.

Nesta terça-feira (29/06), será realizado o primeiro workshop “Estratégias de E-commerce”. A ação será acontecerá online, a partir das 19h30. No dia 27 de julho está programado mais um workshop, sobre “Marketing Digital, como impulsionar suas vendas - Centro de Inovação do Comércio”. As inscrições podem ser feitas pelo site http://bit.ly/centroinovacaosenac. São ofertadas 100 vagas em cada workshop.

O primeiro curso do Senac PR para o Centro de Inovação do Comércio também já tem data agendada. A turma de “E-commerce: vendendo no comércio eletrônico” começa em 5 de julho e tem carga horária de 42 horas. São 35 vagas ofertadas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições vão até 01/07, através do link: https://bit.ly/3pUb2sf.

Cronograma

Confira o cronograma de cursos e workshops que serão promovidos pelo Senac PR para o Centro de Inovação do Comércio:

CURSOS:

E-COMMERCE: VENDENDO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO (42h)

05/07 a 22/07 | 19h às 22h | seg a sex

FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL (24h)

02/08 a 12/08 | 19h às 22h | seg a sex

FUNIL DE VENDAS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO (18h)

16/08 a 27/08 | 19h às 22h | seg qua sex

EXPERIÊNCIA DIGITAL DO USUÁRIO PARA CONVERSÃO EM VENDAS (30h)

13/09 a 04/10 | 19h às 22h | seg qua sex

INOVAÇÃO DE FORMATOS E CANAIS DE VENDA (30h)

11/10 a 01/11 | 19h às 22h | seg qua sex

PRODUÇÃO DE IMAGENS PARA MEIOS DIGITAIS (42h)

08/11 a 26/11 | 19h às 22h | seg a sex

INTELIGÊNCIA DE MERCADO BIG DATA (15h

07/12 a 17/12 | 19h às 22h | ter qui sex

WORKSHOPS:

WORKSHOP “ESTRATÉGIAS DE E-COMMERCE” – 29 de junho

WORKSHOP “MARKETING DIGITAL, COMO IMPULSIONAR SUAS VENDAS” – 27 de julho

WOKSHOP DE FUNIL DE VENDAS – data a definir

WORKSHOP DE EXPERIENCIA DIGITAL – data a definir

WORKSHOP DE INOVAÇÃO – data a definir

WORKSHOP DE PRODUÇÃO DE IMAGENS – data a definir

WORKSHOP DE INTELIGÊNCIA – data a definir