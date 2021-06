Centro de testagem realiza campanha no Dia dos Namorados

Intenção é chamar a população para realizar testes rápidos, a fim de detectar Infecções Sexualmente Transmissíveis

Para marcar o Dia dos Namorados com trabalho educativo e de conscientização a respeito das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), o Centro de Testagem e Aconselhamento Dr. Bruno Piancastelli Filho (CTA), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai atender a população em horário ampliado, na próxima semana.

Nos dias 14 a 17 de junho, o atendimento será das 7h às 18h, mediante agendamento prévio.Os agendamentos respeitam o intervalo de 30 minutos entre um paciente e outro. Para marcar o horário, basta acessar o site da Prefeitura de Londrina, no link https://www.londrina.pr.gov.br/agendamentos. No dia escolhido é preciso apresentar um documento de identificação com foto, que pode ser o RG ou a carteira de motorista. O CTA fica na Alameda Manoel Ribas, 01, segundo andar, no centro de Londrina. Não é preciso estar em jejum para realizar os exames.

Segundo o enfermeiro do CTA, Edvilson Lentine, o dia dos namorados é uma data de alerta quanto aos perigos da transmissão das IST, como a aids, sífilis, hepatites B e C, e a tuberculose. Por isso, o CTA ofertará os exames e conversará com a população que for até o local. “O perigo são aqueles namorados que, no início do relacionamento, usam a camisinha. Mas, com o passar do tempo, eles criam confiança e deixam de usar o preservativo, sem saber o histórico do parceiro. Por isso, sempre orientamos para que, antes de começar a ter relação sexual, é importante que o casal converse e realize testes, como os disponibilizados gratuitamente no CTA”, explicou Lentine.

Além de ampliar o horário de atendimento, os enfermeiros e profissionais do CTA vão distribuir preservativos, gel lubrificante e informativos sobre a importância da prevenção das ISTs e da prática de sexo seguro. O teste rápido para as ISTs é um exame seguro e sigiloso, que aponta o diagnóstico precoce das infecções e doenças. É de acesso fácil, gratuito e rápido, sendo possível agendar um horário pela internet, sem a necessidade de sair de casa ou do trabalho.

Os casos de resultados positivos para as ISTs são encaminhados imediatamente aos serviços médicos especializados, para iniciar o tratamento no Ambulatório de HIV/aids. Todos os indivíduos que fazem os exames recebem orientações de saúde. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o CTA pelos telefones 3378-0146 e 3378-0147, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

A realização dos testes rápidos seguem todas as normas da Vigilância Sanitária para evitar a propagação do novo Coronavírus. Os exames são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de produtos registrados e controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS).

