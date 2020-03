Centro Especializado de Atendimento para Dengue começa a funcionar na região norte

Desde janeiro, a cidade de Londrina acumulou alto número de notificações e casos confirmados de dengue. O último boletim da Secretaria Municipal de Saúde apontou 9.530 registros da doença e 5.786 confirmações. Para oferecer atendimento de saúde com mais qualidade e conforto a esses pacientes, a Prefeitura de Londrina lançou, nesta segunda-feira (9), o Centro Especializado de Atendimento para Dengue, na região norte.

Sediado no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Norte, o Centro Especializado funcionará 18 horas por dia, todos os dias da semana. O endereço é Rua Luiz Brugin, 570, esquina com a Avenida Saul Elkind, no Conjunto Maria Cecília.

Atuam, no Centro Especializado, uma equipe composta por servidores da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com os profissionais contratados via teste seletivo, por período determinado. Serão admitidos apenas os pacientes que apresentam os sintomas da dengue, ou que já tiveram seu diagnóstico confirmado para a doença.

Adaptado para oferecer assistência em saúde, o prédio do CCI Norte conta com salas de recepção, avaliação, hidratação e consultórios médicos. O local tem capacidade de oferecer atendimento para 350 a 400 pacientes por dia.

Com a abertura do Centro Especializado no CCI Norte, das 7 da manhã até uma da madrugada, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que funcionavam aos sábados ou em horário ampliado retornam para sua agenda normal. Apenas a UBS da Vila Casoni (Avenida Dez de Dezembro, 580) permanece com funcionamento estendido e exclusivo para casos de dengue: de segunda a sexta-feira, das 19 às 23 horas, e aos sábados, das 7 às 19 horas.