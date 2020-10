Centro Esportivo Maria Cecília: Londrina ganha mais uma Praça totalmente revitalizada

O Centro Esportivo Maria Cecília, um dos espaços esportivos mais importantes de Londrina, já está bem mais bonito, seguro e acessível para seus frequentadores. Localizado no Conjunto Habitacional Violin, região norte do município, o Centro recebeu diversas melhorias em sua área externa, que será entregue aos moradores hoje, (7) às 18 horas. Uma das melhorias mais significativas realizadas na revitalização do Centro foi a retirada do muro que cercava o espaço. Agora, o Centro Esportivo Maria Cecília passa a ser um local aberto.

A obra é uma parceria entre a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e a Sercomtel Iluminação. O diretor-presidente da FEL, Sandro Henrique Moreira, explicou que essa mudança tem o objetivo de fazer com que o espaço seja mais convidativo para a comunidade local. “As pessoas poderão ver as atividades esportivas que são realizadas no Centro e isso será um estímulo para que participem. Além disso, o local ficará mais seguro, pois anteriormente havia indivíduos que invadiam o espaço e se escondiam atrás dos muros para realizar práticas ilícitas. Agora, isso não vai mais ser possível”, destacou.

A revitalização também incluiu a construção de uma pista de caminhada; troca do calçamento da área; instalação de um campo de futebol de grama sintética; colocação de cercas ao redor das piscinas; limpeza das piscinas e troca de sua parte hidráulica; implantação de iluminação de LED ao redor do complexo; realização de projeto paisagístico; construção de área pet; reforma do edifício administrativo do complexo, com melhorias em sua parte hidráulica e elétrica; realização de obras de acessibilidade; troca do telhado do Centro Esportivo e revitalização das praças próximas ao espaço. Ao todo, o investimento feito na obra foi de R$ 1.682.004,86.

Atividades

As obras concluídas na parte externa do Centro Esportivo Maria Cecília permitirão que, passado o período da pandemia causada pelo novo coronavírus, diversas atividades esportivas e recreacionais sejam oferecidas pelo espaço. Entre elas, estão o futebol, no campo de grama sintética; a natação e a hidroginástica, nas piscinas do complexo; e a prática de corrida e caminhada, na pista recém-construída. Além disso, a FEL realizará uma pesquisa com o objetivo de averiguar quais são as demandas da população referentes a atividades esportivas. Segundo Sandro, as atividades promovidas no Centro são destinadas a pessoas de todas as idades e condições físicas. “Nós vamos estabelecer uma parceria com o Centro de Convivência do Idoso (CCI) da região norte, pois os idosos respondem muito bem à atividade física, tendo uma evolução rápida em seu condicionamento físico e melhorando a sua socialização. Também vamos oferecer atividades de iniciação esportiva, de contraturno, para as crianças da região. Além disso, estamos conduzindo uma licitação para abrir um centro de musculação popular, que será voltado aos adultos”, contou.

Reforma do ginásio

Além das melhorias realizadas na área externa do complexo, a licitação para a reforma do ginásio do Centro Esportivo já está em andamento e deve ser concluída até o final deste mês. Aberta no dia 24 de setembro, a tomada de preços no 12/2020 tem o valor máximo de R$ 436.765,95 e conta com a participação de cinco empresas.Entre as obras que serão realizadas, estão a pintura geral do ginásio; revitalização do piso da quadra; instalação de iluminação de alta potência para competições; reforma dos sanitários e vestiários; melhorias na parte elétrica e hidráulica do edifício; colocação de guarda-corpos e instalação de sistema de prevenção contra incêndios.Após a finalização da licitação, a reforma terá um prazo de 90 dias corridos para ser realizada e, com a sua conclusão, o ginásio será utilizado para a prática de modalidades como o handebol, voleibol, futsal, artes marciais e aulas de ginástica localizada e funcional.

NCPML