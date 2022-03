Centros de Convivência da Pessoa Idosa retomam atividades presenciais

As ações estão acontecendo nos três CCIs da cidade e incluem oficinas de artesanato, xilogravura e de hip-hop, além de grupos de atividade física e alongamento

Os Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) de Londrina retornaram com as atividades e oficinas presenciais com os idosos. O retorno está acontecendo gradativamente, desde novembro de 2021, nos CCIs Leste e Oeste. Já as atividades do CCI Norte voltaram ao formato presencial em fevereiro deste ano.

Nos CCIs Leste e Oeste estão sendo realizadas oficinas de artesanato, grupos de atividade física e alongamento, grupos de convivência, oficinas de xilogravura e bordado e oficina de Hip-Hop “A rua dança a cidade”, as duas últimas em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

No CCI Norte, devido à cessão temporária do prédio à Secretaria Municipal de Saúde para a realização da Campanha de Imunização contra à Covid-19, as atividades que retornaram em fevereiro estão sendo acontecendo de forma descentralizada na região. A oficina de Hip-Hop “A rua dança a cidade” é realizada na Vila Cultural Flapt, já o Grupo de Convivência Qualidade de Vida e Cidadania, no Senac Norte.

A secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini Danelon, lembrou que os idosos foram o público mais afetado pela pandemia, devido ao isolamento social, por serem grupo de risco. “A maioria ficou longe dos familiares, amigos e do espaço importante que são os CCIs, que fortalecem vínculos, proporcionam uma rotina de atividades físicas e intelectuais, fundamentais para melhorar a qualidade de vida desses idosos. Por isso estamos muito felizes com este retorno, lembrando que estamos seguindo todos os protocolos sanitários e redobrando os cuidados necessários para uma volta segura”, afirmou.

As atividades presenciais nos CCIs seguem todos os protocolos sanitários para evitar o contágio da Covid-19, com turmas reduzidas, uso obrigatório de máscara de proteção individual, distanciamento e utilização de álcool em gel 70%.

Para não gerar aglomeração, estão sendo atendidos de 15 a 20 idosos por atividade. No mês de fevereiro, a média foi de 450 atendimentos nas ações dos três CCIs. Os idosos interessados em participar de atividades nos Centros de Convivência devem entrar em contato pelos telefones: 3373-0091(Norte), 3375-0307 (Leste), e 3375-0334 (Oeste).

