Centros de Convivência da Pessoa Idosa terão ar-condicionado

Equipamentos serão instalados nos CCIs das regiões leste e oeste; espaços também estão recebendo pintura nova

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), está realizando melhorias nos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs). O objetivo é que esses espaços fiquem ainda mais agradáveis e acolhedores para a população idosa, quando suas atividades retornarem após a pandemia do novo Coronavírus.

Uma destas melhorias será a instalação de aparelhos de ar-condicionado, nos CCIs Oeste e Leste, infraestrutura que já existe no CCI Norte. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) aprovou a destinação de R$ 320 mil, oriundos do Fundo Municipal do Idoso (FMI), para a realização desse serviço. Agora, a Secretaria do Idoso prepara a licitação que contratará a empresa responsável pela climatização dos ambientes.

Além disso, em outubro, o CCI Oeste “Benedito Camargo Sobrinho” recebeu nova pintura. O serviço foi realizada por servidores municipais e com recursos próprios da SMI. O mesmo trabalho será feito no CCI Leste, no fim deste mês.

A diretora de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Ana Karina Anduchuka, explicou que a intenção é que os espaços ofereçam mais conforto a seus frequentadores. “Os CCIs realizam atividades físicas, como aulas de dança e hip hop. Por isso, o ar-condicionado vai contribuir para o conforto dos idosos nos dias mais quentes. A população idosa tem uma relação de pertencimento com os CCIs e nós estamos conduzindo essas ações para que possamos receber esse público da melhor forma possível quando o atendimento retornar”, destacou.

CCIs

Os Centros de Convivência da Pessoa Idosa das regiões leste, oeste e norte estão vinculados à Gerência de Articulação Comunitária da Secretaria Municipal do Idoso. Estas unidades desenvolvem trabalhos voltados à valorização da pessoa idosa na sociedade, à defesa e à promoção dos direitos do idoso, de modo a consolidar uma política pública que promova o envelhecimento ativo. Além disso, os CCIs oferecem atividades nas áreas de cidadania, lazer, cultura, educação, convivência familiar e comunitária, entre outras.

Endereços:

CCI Norte: Rua Luiz Brugin, 570, Conjunto Maria Cecília.

CCI Oeste “Benedito Camargo Sobrinho”: Rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes.

CCI Leste: Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz.

