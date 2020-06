Centros de Convivência do Idoso oferecem atividades virtuais

A Secretaria do Idoso promove atividades on-line durante a pandemia; objetivo é manter as pessoas ativas fisicamente e emocionalmente

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI), por meio da Gerência de Articulação Comunitária, continua realizando ações nos grupos dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs), através das redes sociais. Com a pandemia da Covid-19, as atividades presenciais foram suspensas e com o objetivo de oferecer suporte aos idosos, foram criadas ações para manter contato através de grupos on-line.

Os idosos recebem durante a semana atividades como dicas de saúde, conteúdos de informática em parceria com a CELEPAR, atividades cognitivas para exercitar a memória, entre outras. “Com esses grupos on-line, que têm facilitado a comunicação com os idosos, estamos buscando trabalhar diversos assuntos, desde motivacionais, culturais e cognitivos. São atividades simples que são enviadas todos os dias, no qual seguimos uma escala para diversificar os assuntos”, disse a gerente de Articulação Comunitária, Rosely Sonoda Gomes.

Os grupos de atividades físicas continuam e contam com a participação dos educadores físicos do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), no qual encaminham vídeos de exercícios simples. Assim como outras parcerias, como o programa Tecer Idades da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que reúne dicas diversas, desde saúde a noções de fotografia. “Buscamos reunir essas dicas através de contatos confiáveis para trazer essas informações. Mas, os idosos podem tirar dúvidas e conversar sobre os conteúdos quando os grupos são abertos em um determinado dia para esse objetivo”, frisou Gomes.

De acordo com a gerente de Articulação Comunitária, o objetivo da criação dos grupos foi manter a interação com os idosos, amparando-os emocionalmente neste momento difícil. “Muitos agradecem e elogiam as atividades. Eles são participativos e nós percebemos que eles sentem falta das programações culturais, das tardes festivas e das ações presenciais no geral. Dessa forma, nós buscamos fazer essa aproximação remota, seja pelos grupos no WhatsApp ou por telefonemas. Apesar de não ser a mesma coisa, buscamos manter um vínculo contribuindo para superar este momento”, destacou.

Atendimentos

A Secretaria Municipal do Idoso, através da campanha de voluntários promovida pela Prefeitura, continua realizando os atendimentos às pessoas idosas que estão em situação de isolamento social, oferecendo apoio social e psicológico. A solicitação pode ser feita pelo 0800-4000-140.

NCPML