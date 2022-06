Centros de Convivência do Idoso recebem oficina de percussão

As vagas estão abertas para as pessoas acima de 60 anos; para participar basta telefonar no CCI Leste ou CCI Oeste, onde irão ocorrer as aulas

Os Centros de Convivência da Pessoa Idosa das regiões leste e oeste (CCI Leste e CCI Oeste) vão receber o mestre Robson Borges Arantes, que irá oferecer a Oficina de Percussão. O curso é gratuito e aberto para as pessoas acima de 60 anos. Os interessados em participar precisam se inscrever nos CCIs, pelos telefones (43) 3375-0334 (oeste) ou (43) 3375-0307 (leste).

No CCI Leste, as aulas serão realizadas em todas as sextas-feiras de junho, a partir de amanhã (3), das 15h30 às 16h30, na sede do centro de convivência que fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz. Já as atividades no CCI Oeste (CCI Benedito Camargo Sobrinho) serão sempre nas quartas-feiras, a partir do dia 8, das 14h às 15h, na Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes. Ainda há vagas em ambos os centros. A ação integra o projeto Atrito, Arte em Movimento e conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

O objetivo da oficina é promover a melhora da percepção do próprio corpo integrando com as atividades culturais. Para isso, serão repassadas noções de coordenação motora, reconhecimento musical e teoria musical. Um instrumento de percussão é capaz de produzir sons e música de diversas maneiras a depender do seu uso, que pode ser feito pela agitação, raspagem ou impacto das baquetas ou das mãos. Por isso, qualquer batuque feito com objetos comuns pode ser considerado percussivo, o que possibilita a criação de ritmo musical mesmo com o uso de tampas de panela, potes, caixas, talheres e outros. Para ensinar tudo isso de maneira fácil e agradável aos idosos, foi convidado Robson Borges Arantes, que é pedagogo e especialista em psicopedagogia.

As ações físicas do projeto Atrito, Arte em Movimento foram interrompidas devido à Pandemia de Covid-19. Antes da pandemia, a mesma oficina era oferecida na Vila Cultural Cemitério de Automóveis, onde foram realizadas presencialmente nove encontros, além dos três últimos on-line. O ministrante da atividade naquela ocasião foi Maurício Werner, com encontros abertos ao público em geral. A promoção é da oficina é da ONG Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA) e tem o patrocínio do Promic.

Atrito, Arte em Movimento

É um projeto com diversas atividades de formação e fruição cultural que já são praticadas pela ONG AARPA em parceria com artistas e trabalhadores da cultura de Londrina. Essas atividades são reconhecidas por proporcionarem oportunidades e participação nos processos de criação de obras artísticas

NCPML