Chamada pública para médicos e auxiliares de enfermagem registra 458 inscrições

Prazo finalizou às 15 horas de ontem; os inscritos devem enviar e-mail, até segunda-feira (6), com documentos pessoais e comprovante de inscrição

Encerrou, na tarde de ontem (3), o prazo de adesão para a Chamada Pública nº 01/2020 da Prefeitura de Londrina, com 458 candidatos inscritos no total. Por este edital, o Município irá contratar temporariamente médicos plantonistas em clínica geral e pediatria, mais auxiliares de Enfermagem, para atuação na rede pública de Saúde.

Dentre os candidatos inscritos, 411 são para o cargo de auxiliar de Enfermagem, 42 para médico plantonista clínico geral, e cinco para médico plantonista pediatra. As contratações visam suprir o aumento da procura pelos serviços de saúde vinculados ao SUS, por conta da pandemia de coronavírus.

Agora, os candidatos devem encaminhar, até meio-dia de segunda-feira (6), por e-mail, o comprovante de inscrição gerado pelo sistema junto com outros documentos pessoais em formato digital. A lista completa dos documentos obrigatórios para cada cargo está no edital da Chamada Pública nº 01/2020, disponível no Portal da Prefeitura. Os arquivos devem ser enviados para o e-mail chamadapublica@saude.londrina.pr.gov.br.

Na sequência, os documentos serão avaliados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para conferência em relação aos requisitos do edital. Os profissionais não podem pertencer aos grupos de risco, também descritos no edital nº 01/2020, e devem comprovar, mediante documentação, que atendem aos critérios de seleção.

Para informar os profissionais sobre o andamento da Chamada Pública, a SMS entrará em contato por telefone e e-mail. Os editais serão publicados no Jornal Oficial do Município, e também no Portal da Prefeitura, na página https://bit.ly/ChamPublicaSaude.

O exercício do cargo para os profissionais contratados será em regime de plantão, que poderá ocorrer nas unidades de saúde do Município, ou em outros serviços vinculados ao SUS, em Londrina. A contratação terá prazo inicial de 30 dias, mas pode ser prorrogada pelo mesmo período. A remuneração dos cargos varia na faixa de R$2.385,24 a R$9.892,01, contemplando salário básico, complemento salarial, assiduidade e auxílio alimentação.

Teste Seletivo

Por conta da pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Londrina também ampliou o chamamento de profissionais de saúde aprovados no Teste Seletivo nº 20/2020. Em 25 de março, foram convocados mais 81 enfermeiros e 156 auxiliares de enfermagem, totalizando 237 profissionais.

Após o aceite de vaga e trâmites para admissão, 55 enfermeiros começaram sua atuação na rede municipal, na quinta-feira (2). Ontem (3), 48 auxiliares de enfermagem deram início ao exercício do cargo. Todos estão lotados em Unidades Básicas de Saúde ou de Pronto Atendimento.

Para conferir novas convocações, a Prefeitura disponibiliza a página do Teste Seletivo nº 23/2020, no link http://bit.ly/SMSTesteSeletivo. As publicações também são divulgadas no Jornal Oficial.

NC/PML