Chamamento público aberto pela CTD recebe projetos na área de Cidades Inteligentes

Procedimento, que fica disponível de forma permanente, é voltado a empresas privadas e pessoas físicas; soluções inovadoras apresentadas devem interligar questões de diferentes setores

Com o objetivo de estimular a criação de projetos inovadores para o município de Londrina, com foco em tecnologia, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD) publicou o Chamamento Público no 001/2022 em 7 de fevereiro. Por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), que fica permanentemente aberto, empresas privadas e pessoas físicas podem apresentar suas propostas de soluções referentes aos serviços delegados à CTD, na área de smart city (Cidade Inteligente) através da Lei no 12.912/2019.

Os projetos desenvolvidos devem interligar questões referentes a setores como mobilidade urbana, atendimento ao cidadão, saúde pública, educação, tecnologia da informação e comunicação, uso sustentável dos recursos naturais, iluminação pública, segurança e economia, entre outros. Além disso, as ações propostas devem promover o aumento da eficiência operacional e econômica, visando à redução de custos e o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços públicos.

Para participar do processo, os interessados devem fornecer, em envelope lacrado e identificado, toda a documentação constante do chamamento ao setor de protocolo da CTD, que fica na Rua Cristiano Machado nº 332, Campo Belo. A entrega pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

É importante ressaltar que, conforme a legislação que regulamenta os Procedimentos de Manifestação de Interesse, não haverá ressarcimento pela apresentação de projetos com soluções inovadoras. Caso a proposta seja selecionada, o autor ou financiador terá a opção de participar da licitação para a sua execução e, se não vencer o certame, poderá ser ressarcido pela CTD, desde que tenha cedido os direitos patrimoniais e autorais.

O diretor de Tecnologia e Operações da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, Pedro Sella, afirmou que o PMI oferece grandes vantagens ao Município, pois permite que a administração dê publicidade às suas demandas e viabilize parcerias. “É uma forma de compor soluções com a colaboração do setor privado. Além disso, para as empresas e cidadãos que apresentam seus projetos, é uma maneira de estruturar suas ideias e implementar suas soluções em larga escala, em colaboração com o setor público, podendo evoluir para uma contratação”, frisou.

Informações – Quem desejar mais informações ou tiver dúvidas sobre o Processo de Manifestação de Interesse aberto pela CTD pode contatar a Companhia pelo telefone (43) 3379-3300, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h30 e 17h30. Além disso, também é possível fazer o contato por e-mail, através do endereço esclarecimentos@ctd.net.br.

