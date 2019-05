Cidade Iluminada chega às avenidas Rio Branco e Arthur Thomas

A Sercomtel Iluminação iniciou nesta semana a implantação das luminárias LED nas avenidas Rio Branco e Arthur Thomas a pedido da Prefeitura Municipal de Londrina.

Os trabalhos, que fazem parte do Programa Cidade Iluminada, tiveram início da avenida Rio Branco, próximo à avenida Tiradentes, seguem pelas avenidas Winston Churchill e Gabriel Francisco Arruda até chegarem à avenida Saul Elkind.

Somente na avenida Rio Branco, serão substituídas cerca de 66 luminárias por led, outras 137 na avenida Winston Churchill e, aproximadamente, 78 na avenida Gabriel Francisco Arruda.

O presidente da Sercomtel Iluminação, Luciano Kühl, explica que para dar mais agilidade ao trabalho e concluir esta etapa o mais breve possível, um outra equipe da Sercomtel Iluminação tem trabalhado na implantação de luminárias led na avenida Arthur Thomas.

Somente lá, cerca de 166 pontos de iluminação devem ser modernizados. A substituição das luminárias na Arthur Thomas teve início próximo à avenida Tiradentes e segue até à rodovia PR 445.

"Uma das solicitações do prefeito Marcelo Belinati à Sercomtel Iluminação é que a cada nova ação em uma das avenidas de Londrina, as equipes dediquem também especial atenção aos locais onde há grande fluxo de crianças, adolescentes e idosos, por isso temos trabalhado na instalação de luminárias led no entorno de escolas municipais, colégios estaduais e unidades básicas de saúde. Uma iluminação de melhor qualidade é sinônimo de segurança para todos", disse Luciano Kühl.

Ele acrescenta que apesar da celeridade que a empresa tem dado à execução dos trabalhos, a conclusão dos serviços depende das condições meteorológicas.