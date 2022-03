Claudia Lima Marques, autoridade em Direitos do Consumidor, fala em evento da OAB-Londrina

Autoridade reconhecida dentro e fora do Brasil quando o assunto é direito do consumidor, em especial o tema superendividamento, Claudia Lima Marques será a palestrante convidada da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB-Londrina na próxima segunda-feira, dia 14, às 19 horas.

Ela abre a agenda de reuniões acadêmicas instituída pela comissão nesta gestão e que acontecerá mensalmente. A palestra, remota, também celebra o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março.

Claudia Lima Marques, professora, pós-doutora e doutora pela Universidade de Heidelberg, tratará da atualização do CDC, estabelecida a partir da Lei nº 14.181/2021 (que está sendo chamada de Lei Claudia Lima Marques), com o tema: "A nova Lei do Superendividamento do Consumidor e o papel da Advocacia". Ela foi a relatora da comissão de juristas, presidida pelo ministro Herman Benjamin, responsável pela elaboração do anteprojeto que deu origem à Lei do superendividamento e também foi uma liderança nacional na mobilização para aprovação e sanção da Lei.

Para participar da palestra, os interessados devem se inscrever gratuitamente, pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/o-superindividamento-do-consumidor-e-o-papel-da-advocacia__1508060). Para obter certificado de participação, o custo será de R$ 20,00.

Benê Bianchi/Asimp