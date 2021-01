CLP apresenta resultados do Ranking de Competitividade para prefeito de Londrina

Marcelo Belinati e secretários municipais vão conhecer os principais desafios da cidade para os próximos anos, com o objetivo de viabilizar políticas públicas baseadas em evidências

O CLP (Centro de Liderança Pública) se reúne com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), além de secretários municipais e vereadores hoje, 28/01, às 16h, por meio de videoconferência, para apresentar o diagnóstico completo da cidade a partir dos resultados do Ranking de Competitividade dos Municípios 2020. Os dados serão apresentados pelo coordenador de Competitividade do CLP, Lucas Cepeda.

Os municípios da Região Sul se destacaram de forma positiva na primeira edição do Ranking de Competitividade dos Municípios. O estudo é realizado pelo CLP, em parceria com a Gove e analisa a capacidade competitiva das 405 cidades com mais de 80 mil habitantes do País. Dos municípios da Região Sul analisados, 12 estão entre os 50 mais competitivos da amostra.

Todas as cidades foram avaliadas a partir de 55 indicadores, distribuídos em 12 pilares temáticos e 3 dimensões consideradas fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos municípios brasileiros: Os pilares são: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento e Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.

Londrina ocupa a 42ª colocação geral e na décima posição na região Sul. No estado, ficou na quarta colocação, atrás de Curitiba, Maringá e Pato Branco. A cidade se destacou de forma positiva em indicadores importantes, como "Funcionamento da Máquina Pública", "Saneamento e Meio Ambiente" e "Inovação e Dinamismo Econômico". Para conferir todas as informações sobre Londrina no Ranking de Competitividade dos Municípios, acesse: https://www.rankingdecompetitividade.org.br/

Sobre o Ranking de Competitividade dos Municípios

O Ranking de Competitividades dos Municípios é realizado pela primeira vez pelo CLP (Centro de Liderança Pública), em parceria com a Gove Digital.

O levantamento apresenta os resultados detalhados de 405 municípios do País com mais de 80 mil habitantes. O ranking se baseia em 55 indicadores, distribuídos em 12 pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública das cidades brasileiras: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento e Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.

Sobre o CLP (Centro de Liderança Pública)

O CLP (Centro de Liderança Pública) é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Há 12 anos, defende um Estado Democrático de Direito eficiente no uso de seus recursos e constituído sobre princípios republicanos.

Jucielly Rodrigues Pereira/Asimp