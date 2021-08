CMTU aciona painéis digitais na avenida Arthur Thomas

Equipamentos tem como finalidade chamar a atenção de pedestres e condutores para a utilização correta da faixa

Começaram a funcionar, ontem (2), os novos painéis digitais instalados pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) na avenida Arthur Thomas, região oeste de Londrina. Posicionados próximos à altura do número 800, os equipamentos são programados para exibir mensagens educativas relacionadas ao uso da faixa de pedestres.

A implantação dos dispositivos tem o propósito de estimular a travessia segura, nos locais corretos e da maneira adequada. Ao incentivar que o cidadão olhe e sinalize para cruzar a pista, a utilização dos painéis de LED visa reforçar o hábito de estabelecer contato visual com o motorista antes de iniciar o movimento.

Em 2021, entre 1º de janeiro e 27 de julho, a cidade registrou 118 atropelamentos. Desse total, 12 pedestres perderam a vida.

Tecnologia

Além de apresentar conteúdos focados em conscientização para o trânsito, os aparelhos possibilitam a incorporação de alertas em tempo real. A ideia é que, futuramente, eles exibam mensagens atualizadas sobre o tráfego, possibilitando, por exemplo, que o condutor mude de trajeto quando necessário.

Adquirida em licitação com investimento de aproximadamente R$ 1.400 a unidade, a tecnologia já está presente em vários pontos do município. O primeiro par de painéis foi instalado, em 2019, na avenida Inglaterra, região sul, na altura da praça Maria Thereza Vieira.

Em seguida vieram os alocados em maio de 2020 no Terminal Central. Voltados, primeiramente, à exibição de mensagens de educação viária aos usuários do transporte coletivo, os dispositivos foram programados para mostrar também informações sobre as formas de prevenção ao coronavírus.

Na sequência veio a instalação na rodovia João Alves da Rocha Loures, em frente à Escola Municipal Zumbi dos Palmares. Já em fevereiro deste ano foi a vez da avenida Rio Branco, na zona norte, receber a novidade.

Dispostas em três pontos da via, as peças têm sido usadas para orientar os condutores sobre a liberação da faixa exclusiva de ônibus para veículos comuns, durante as obras de construção da trincheira no cruzamento com a Leste-Oeste.

NCPML