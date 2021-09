CMTU divulga programação da Semana Nacional do Trânsito em Londrina

Cronograma de ações tem aula gratuita para motociclistas, intervenções artísticas, orientação aos pedestres, entrega de brindes a bons condutores, entre outras atividades educativas

A Semana Nacional do Trânsito (SNT), comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, já tem programação definida em Londrina. A partir do próximo sábado (25), a cidade ganhará uma série de ações educativas, desenvolvidas pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), para chamar atenção de motoristas, passageiros, motociclistas e pedestres.

A abertura do calendário de atividades, no sábado (18), às 8h30, será no Autódromo Internacional Ayrton Senna, onde será realizado um “aulão” de moto, dirigido por agentes da companhia. Com cerca de três horas de duração, o treinamento é voltado aos grupos de motociclistas e abordará -em módulos teórico e prático- conteúdos que vão de direção defensiva e equipamentos de proteção a noções de equilíbrio, reflexo, entre outros tópicos.

Cronograma

Na segunda-feira (20), entre 14h e 17h40, agentes de trânsito percorrerão diferentes pontos de radar espalhados pelo município. Acompanhados de atores, que prometem atrair a curiosidade do público com intervenções artísticas, eles buscarão conscientizar a população sobre o excesso de velocidade.

Na terça-feira (21), além de dar apoio à organização do tráfego para a tradicional benção dos carros, realizada pelas missionárias claretianas próximo à Paróquia São Vicente de Paulo e Santuário Eucarístico Mariano, na avenida Madre Leônia Milito, a CMTU fará a divulgação do drive thru da credencial de idoso.

O evento será realizado três dias mais tarde e, antes, a quarta-feira (22) será marcada por ações de orientação voltadas ao uso da faixa. A iniciativa, promovida em alusão à campanha “Olhe e Sinalize”, será desenvolvida das em conjunto com a GM, das 8h às 17h, em vias como a rua Minas Gerais e a avenida Maringá.

A programação segue na quinta-feira (23), das 9h ao meio-dia, com a blitz “Bom Condutor”, que ocorrerá na avenida Duque de Caxias, na altura do número 740. O propósito da intervenção é presentear com brindes os motoristas que não apresentarem nenhuma irregularidade no veículo ou na documentação.

No mesmo dia, das 16h às 18, estão previstas abordagens de condutores nos semáforos próximos ao Aterro do Lago Igapó. O evento terá participação da GM, Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Detran. Na oportunidade, será feita a distribuição de kits contendo lixo car, máscara e panfleto com dicas de segurança.

Na sexta-feira (24), será feita a entrega de carteirinhas de estacionamento exclusivo para idosos. A distribuição dos documentos irá ocorrer em formato drive-thru na Avenida Madre Leônia Milito, 575, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para ter acesso à credencial, os interessados maiores de 60 anos terão de efetuar cadastro prévio no site da CMTU, no endereço cmtu.londrina.pr.gov.br, opção “Atendimento do Protocolo – Agende Já”, até as 18h de quinta.

No sábado (25), dia em que encerram as ações da Semana Nacional do Trânsito 2021, os agentes estarão nas ruas mais uma vez, para orientar motoristas. No Aterro do Lago Igapó, os profissionais farão entrega de kits e convidarão os participantes para um breve bate papo sobre violência viária.

Mídia

Ao longo da semana, para reforçar a importância das ações educativas e estimular a adesão do público, ainda estão planejadas inserções diárias durante a programação de emissoras de rádio locais, assim como entrevistas com o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem.

A SNT está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e, neste ano, traz o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. A realização do evento visa preservar vidas por meio de ações de conscientização, incentivando mudanças de comportamento em prol de uma dinâmica mais humana e pacífica nas vias. No primeiro semestre de 2021, 33 pessoas perderam a vida em mais de 1500 acidentes registrados nas ruas e avenidas de Londrina.

