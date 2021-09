CMTU orienta população em pontos de radar e vídeo monitoramento de Londrina

Segunda etapa de implantação do sistema de fiscalização eletrônica prevê o controle de velocidade em mais 35 áreas e a instalação de outras 20 câmeras de videomonitoramento

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) iniciou ontem (31), a segunda fase do processo de implantação do novo sistema de fiscalização eletrônica em Londrina. O trabalho prevê, neste primeiro momento, a colocação de placas e a execução da sinalização horizontal nos locais contemplados com a tecnologia.

Simultaneamente, o Consórcio Londrina Segura – vencedor da licitação para o fornecimento do serviço – fará a implantação dos equipamentos, que em seguida serão aferidos. Ao mesmo tempo, os agentes da Companhia vão realizar atividades educativas de divulgação dos novos pontos e, finalmente, começará a operação. No segundo estágio de implantação do sistema, a cidade passará a contar com mais 35 áreas fiscalizadas com medidores velocidade. Dentre elas, seis localidades terão também radar fixo misto, com tecnologia OCR.

Esta etapa prevê ainda o emprego de mais 20 câmeras de videomonitoramento. Os agentes da CMTU produziram um cronograma de ações para orientar os motoristas sobre quais vias passarão a ser monitoradas. Os equipamentos entram em funcionamento no dia 1º de outubro.

Monitoramento eletrônico

Após o término da implantação e a entrada em funcionamento, Londrina terá, no total, 65 regiões cobertas pela fiscalização de velocidade, podendo ser do tipo radar fixo ou radar fixo misto. Possuirá também 40 zonas de videomonitoramento. Parte dos instrumentos já está em uso. No dia 1º de julho, a CMTU fez a ativação de 30 radares e 20 câmeras, após ter orientado os condutores.

O acionamento foi acompanhado da estreia do Complexo de Fiscalização e Monitoramento Eletrônico, instalado na sede da Diretoria de Trânsito. O espaço abriga o Centro de Validação de Autos (CVA), o Centro de Talonário Eletrônico (CTE), além do Centro de Controle Operacional (CCO). Juntos, eles oferecem a infraestrutura necessária para o acompanhamento, recepção de imagens/vídeos das vias, processamento de dados para análise, lavratura de autuações e emissão de alertas.

A implantação da tecnologia tem como objetivo controlar o excesso de velocidade em Londrina, apontado como um dos principais causadores de mortes no trânsito. Com monitoramento em tempo real, o sistema visa diminuir os índices de violência e melhorar a mobilidade na área urbana do município.

O contrato com o Consórcio Londrina Segura tem validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação para até quatro anos. A lista dos locais atualmente atendidos pela fiscalização eletrônica pode ser verificada no endereço cmtu.londrina.pr.gov.br. Confira abaixo a relação dos novos lugares contemplados.

Pontos com radar fixo + fixo misto

• Av. Saul Elkind cruz. R. Joaquina Oliveira Perfeito

• Av. Saul Elkind cruz. R. Luis Brugin

• R. Humaitá cruzamneto R. Ana Maria Moreno Menezes

• Av. Tiradentes, 43

• Av. Juscelino Kubitscheck cruz. R. Mossoró

• R. Guaporé cruz. Av. arcebispo Dom Geraldo Fernandes

Pontos com somente radar fixo

• Av. Francisco G. Arruda, 628

• Av. Café Rubiácea,1541

• Av. Luigi Amorese, 5390

• Av. Francisco Gabriel Arruda, 947

• Av. Presidente Castelo Branco, 50M antes do entroncamento com R. Maria Judith Felício

• Av. Presidente Castelo Branco, 1577

• Av. Garibaldi Deliberador, 895

• Av. Waldemar Spranger cruz. R. Carlos da Costa Branco

• Rod. Mábio Gonçalves Palhano, 746

• Rod. Mábio Gonçalves Palhano, 1025

• Av. Arthur Thomas 2100 Oposto

• Av. dos Pioneiros cruz. R. Flavio Ribeiro – Oposto

• Av. Ayrton Senna Da Silva, próx.cruz. R. Luiz Márcio Moressi

• Av. Prefeito Faria Lima, 755

• R. Pedro Bertoluci, 600

• R. Mato Grosso, 1517 entre R. Paes Leme e R. Jorge Velho

• R. Sergipe cruz. R. Santos

• Av. João Batista Gomes (Ligação entre a Av. Nereu Mendes e Av. Máximo Péres García)

• Av. Saul Elkind cruz. R. Milton Campos

• Av. Dez de Dezembro, sobre Viaduto Edson Jesus Deliberador

• R. Águia Imperial cruz. R. Joarez Oliveira César

• R. Rubens Carlos de Jesus, 300

• R. Serra dos Pirineus, 1234

• Av. Henrique Mansano, 1438

• Av. Madre Leonia Milito, 1900

• Av. Madre Leonia Milito, 2000 Oposto

• R. Joaquina de Oliveira Perfeito, próx. ao cruz. com Rua Curió

• R. Santa Terezinha, 693

• Av. Juscelino Kubitscheck, 500

Pontos com câmeras de vídeo monitoramento

• Av. Roberto Koch cruzamento com Av. Nereu Mendes

• Av. Juscelino Kubitscheck cruz. com Rua Pernambuco

• Av. Brasília (BR 369) saída para Ibiporã (Av. Cirillo Curtti)

• Av. das Maritacas cruz. com Av. Nova Londrina

• Av. Dez de Dezembro cruz. com Rua Madre Enríqueta Dominici

• Av. Dez de Dezembro cruz. com Marginal da PR 445 (Pista Sul)

• Av. dos Pioneiros cruz. Av. Laranjeiras

• Av. Duque de Caxias cruz. com Rua santa Catarina

• Av. Gil de Abreu cruz. com Rua João Crude

• Av. Harry Prochet (sobre o viaduto da PR 445)

• Av. Henrique Mansano cruz. com Rua Oulavo Benato

• Av. Jacob Bartolomeu Minatti cruz. com Av. Jorge Casoni

• Av. Juscelino Kubitscheck sobre o Pontilhão da Av. Dez de Dezembro

• Av. Maringá cruz. com Av. Pres. Castelo Branco

• Av. Saul Elkind cruz. com Av. dos Garis

• Av. Tiradentes (BR 369) cruz. com Av. Jockey Club

• Av. Waldemar Spranger cruz. com Av. Harry Prochet

• Av. Rio Branco cruz. com Av. Arc. Dom Geraldo Fernandes

• Rod. PR 545 cruz. com Rua Pedro Rossato

• Rua Goiás cruz. com Rua Prof. João Cândido

Confira o cronograma de ações de orientação com datas, horários e locais

31/08 TER 08:00 – 11:00 Av. Madre Leonia Milito, 2000 oposto e Av. Madre Leonia Milito, 1900 (simultâneos)

31/08 TER 14:00 – 14:40 Rua Rubens Carlos de Jesus, 300

31/08 TER 15:00 – 15:40 Rod. Mábio Gonçalves Palhano, 1025

31/08 TER 16:00 – 16:40 Rod. Mábio Gonçalves Palhano, 746

01/09 QUA 14:00 – 14:40 Av. Francisco G. Arruda, 628

01/09 QUA 15:00 – 15:40 Av. Francisco G. Arruda, 947

01/09 QUA 16:00 – 16:40 Av. Café Rubiácea, 1541

01/09 QUA 17:00 – 17:40 Rua Pedro Bertolucci, 600

02/09 QUI 14:00 – 14:40 Av. Pres. Castelo Branco, 50 m antes da R. Maria Judith Felicio

02/09 QUI 15:00 – 15:40 Av. Pres. Castelo Branco, 1577

02/09 QUI 16:00 – 16:40 Av. Garibaldi Deliberador, 895

02/09 QUI 17:00 – 17:40 Av. Waldemar Spranger cruz. R. Carlos da Costa Branco

03/09 SEX 14:00 – 14:40 Rua Águia Imperial cruz. R. Joarez Oliveira César

03/09 SEX 15:00 – 15:40 Av. Saul Elkind cruz. R. Milton Campos

03/09 SEX 16:00 – 16:40 Av. Saul Elkind cruz. R. Joaquina de Oliveira Perfeito

03/09 SEX 17:00 – 17:40 Av. Saul Elkind cruz. R Luiz Brugin

04/09 SAB 14:00 – 14:40 Rua Joaquina de Oliveira Perfeito, próx. Ao cruz. Com R. Curió

04/09 SAB 15:00 – 15:40 Av. Henrique Mansano, 1438

08/09 QUA 14:00 – 14:40 Av. Ayrton Senna Da Silva, 20 m antes da R. Luiz Mácio Moressi

08/09 QUA 15:00 – 15:40 Av. Prefeito Faria Lima, 755

08/09 QUA 16:00 – 16:40 Rua Humaitá cruz. Anna Moreno de Mello Menezes

09/09 QUI 14:00 – 14:40 Tv. João Batista Gomes (Ligação entre Av. Nereu Mendes e Av. Máximo P. Garcia)

09/09 QUI 15:00 – 15:40 Av. Dez de Dezembro Sobre Vd. Edson Jesus Deliberador

09/09 QUI 16:00 – 16:40 Rua Guaporé cruz. Av. Arcebispo Dom Geraldo FernandeS

09/09 QUI 17:00 – 17:40 Av. Tiradentes, 43

10/09 SEX 14:00 – 14:40 Av. Dos Pioneiros, Oposto ao cruz. Cm a R. Flávio Ribeiro

10/09 SEX 15:00 – 15:40 Rua Santa Teresinha, 693

10/09 SEX 16:00 – 16:40 Rua Sergipe cruz. R. Santos

10/09 SEX 17:00 – 17:40 Rua Mato Grosso, 1517 entre R. Paes Leme e R. Jorge Velho

11/09 SAB 14:00 – 14:40 Av. Juscelino Kubitscheck, 500

11/09 SAB 15:00 – 15:40 Av. Juscelino Kubitscheck, cruz. R. Mossoró

13/09 SEG 14:00 – 14:40 Av. Luigi Amorese, 5390

13/09 SEG 15:00 – 15:40 Av. Arthur Thomas nº 2100 Oposto

13/09 SEG 16:00 – 16:40 Rua. Serra dos Pirineus, 1234

