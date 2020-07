CMTU orienta sobre rotas alternativas à Avenida Winston Churchill

Via da região norte está em obras no trecho entre o Terminal Ouro Verde e a Rua Edwiges Massagardi Baldan

Em decorrência das obras de pavimentação e drenagem na Avenida Winston Churchill, na região norte, o trânsito nas imediações do Terminal Ouro Verde tem registrado lentidão. No entanto, a utilização de rotas secundárias – localizadas a distâncias relativamente pequenas do trecho em reforma – pode facilitar a vida dos motoristas e poupar tempo durante os deslocamentos.

Para quem está na área central e reside nas proximidades do Jardim das Américas, Coliseu, Marajoara, Imagawa e Cabo Frio, a melhor opção de desvio é o percurso formado pela Avenida Leste-Oeste, Avenida do Sol, Rua Castanheira, Rua Ruy Virmond Carnascialli e Rua Arcindo Sardo.

Já para quem mora no lado oposto da Winston Churchill, nas proximidades do Estádio do Café, a alternativa é tomar a Rua Bahia, cruzar a BR-369, converter à esquerda na marginal da rodovia e, finalmente, virar à direita na Rua Danilo Orceli ou Avenida Sargento Maurício Agostinho Pereira.

Outra possibilidade é descer a Rua Rio Grande do Sul a partir da Leste-Oeste, acessar a Rua Ermelindo Leão, na Vila Portuguesa, atravessar a BR-369 e, enfim, alcançar a Avenida Lúcia Helena Gonçalves Viana. Um terceiro trajeto, um pouco mais distante, é composto pela Avenida Dez de Dezembro e a Rodovia Carlos João Strass.

Para o diretor de Trânsito da CMTU, major Sérgio Dalbem, é importante que os condutores tenham paciência e tranquilidade durante a execução das obras. “Sabemos que esse tipo de intervenção pode causar inconvenientes, mas trata-se de um investimento que vai beneficiar milhares de pessoas e trazer agilidade nos deslocamentos entre a zona norte e o centro de Londrina”.

Ele recomenda que, além de buscar caminhos que fujam da Avenida Winston Churchill, a população deve procurar sair de casa com antecedência. “Se organizar melhor, calcular o tempo da viagem e incluir nele os minutos a mais das rotas alternativas é uma boa forma de evitar transtornos e aborrecimentos”, orientou.

Enquanto durarem os trabalhos, agentes de trânsito da CMTU farão o monitoramento do tráfego para auxiliar os condutores. A companhia tem acompanhado a dinâmica viária em toda a região e estuda a indicação de novos itinerários opcionais.

Os serviços na Winston Churchill foram iniciados pela Prefeitura de Londrina em março. A contratada responsável pelas benfeitorias é a empresa Weiller Construção Civil e os valores aplicados somam R$ 10.841.546,96.

Danylo Alvares – Assessoria CMTU