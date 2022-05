CMTU promove 1º Passeio Ciclístico Cidade de Londrina no sábado (28)

Iniciativa busca estimular momentos de convívio e o uso da bicicleta, assim como novos olhares sobre a cidade

Praticar atividade física, descobrir lugares desconhecidos, fazer novas amizades e pedalar em segurança. É com esses objetivos que a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) promove, neste sábado (28), às 15h, o 1º Passeio Ciclístico Cidade de Londrina. A concentração para a largada começará meia hora antes, às 14h30, e o ponto de partida será o estacionamento da Decathlon, apoiadora do evento.

Com 16 km de extensão e nível de dificuldade leve, o percurso da pedalada foi traçado de modo a contemplar adultos e crianças. Passando por diversas vias coletoras, o trajeto também inclui as avenidas Madre Leônia Milito, Garibaldi Deliberador, Adhemar de Barros, Chepli Tanus Daher e as marginais da PR-445.

Além de poder estreitar relações com os grupos de ciclistas já confirmados na atividade, quem participar do passeio terá oportunidade de conhecer diversos bairros da região sul. O itinerário começa na Gleba Palhano, passa pelos jardins Claudia, Vale do Reno, residenciais Alcântara e Granville, Burle Marx, Acapulco e conjunto Cafezal.

O ponto alto do programa será a parada na rua Alvizio Jarreta, via a partir da qual é possível acessar a Pedreira do Cafezal. O local – comumente utilizado para as práticas de rapel e escalada – oferece vista panorâmica para grandes paredões de rocha e trechos de mata.

Após pausa para descanso, contemplação e hidratação, os ciclistas retornarão ao lugar de partida. A expectativa da CMTU é que os trajetos de ida e volta durem 2h30, a depender do nível de preparação dos participantes.

Para garantir a segurança da pedalada, servidores da companhia farão a escolta do grupo, com veículos na dianteira e atrás do comboio. O reforço na proteção ficará a cargo da Guarda Municipal (GM) e Polícia Militar (PM).

O Passeio Ciclístico Cidade de Londrina, cuja segunda edição deve ocorrer em julho, é um evento gratuito para toda a família. Para evitar problemas, a recomendação da CMTU é que os amantes da bicicleta façam a revisão do veículo antes do evento e, no dia, utilizem capacete, luvas e filtro solar.

Danylo Alvares/Asimp/CMTU