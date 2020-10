CMTU realiza ações com pedestres para o uso da faixa

Atividade busca orientar população sobre a campanha “Olhe e Sinalize”

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) promove nesta quinta-feira (22), às 10h30 e 11h30, novas ações de divulgação da campanha “Olhe e Sinalize”. As atividades ocorrem primeiramente na avenida Bandeirantes, na área central de Londrina, em frente ao Hospital Evangélico, e em seguida na zona sul, na faixa elevada da avenida Inglaterra.

A iniciativa inclui abordagem e orientação de pedestres, assim como instrução de motoristas para o respeito à faixa. O objetivo é alertar quem anda a pé sobre os riscos em atravessar a via de maneira inadequada, sem indicar a intenção ao condutor. Já em relação a quem está ao volante o propósito é reforçar a ideia de proteção ao elo mais frágil do trânsito.

Entre as recomendações dadas durante o trabalho estão os procedimentos de estender a mão no bordo da pista para pedir passagem, fazer contato visual com os condutores e só então, com os veículos completamente imobilizados, iniciar a travessia. Segundo o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, tais cuidados reduzem as chances de atropelamento.

Dalbem ressalta que, apesar de a faixa de segurança ser o local mais apropriado, o pedestre tem preferência de circulação mesmo em vias não sinalizadas. Em casos assim, o ideal é que o movimento seja feito próximo às esquinas, onde é possível ter visão mais ampla do cruzamento. A passagem ainda deve ser realizada de maneira uniforme e reta.

Campanha

Lançada pela CMTU em 2017 como nova etapa da campanha “Pé na Faixa”, a “Olhe e Sinalize” já conta com mais de 100 locais de travessia em todas as regiões da cidade. Além da atuação rotineira nas ruas como forma de sensibilizar o pedestre, a companhia também mantém parceria com emissoras de rádio e supermercados para a veiculação de mensagens educativas.

Em 2019, as ruas e avenidas de Londrina registraram 284 atropelamentos, dos quais 14 resultaram em mortes. Neste ano, de janeiro a setembro, foram contabilizados 165 acidentes com pedestres, sendo que os óbitos chegaram a 16.

NCPML