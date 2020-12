Programada para segunda-feira, iniciativa inclui a distribuição de kits automotivos

Na próxima segunda-feira, dia 21, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realiza blitz educativa na avenida Arthur Thomas, região oeste de Londrina, para alertar os condutores sobre a violência viária. A ação está marcada para começar às 11h, em frente ao Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Professora Maria do Rosário Castaldi, no Parque Jamaica.

Durante a ocasião, os agentes da CMTU farão a abordagem de motoristas para lembrar os cuidados a serem tomados no trânsito nesse período de festas, quando muitos saem em viagem e as rodovias têm fluxo intenso. A atividade inclui também a entrega de kits automotivos, cujo propósito é chamar atenção para as formas de prevenção ao coronavírus.

Além de panfleto com orientações de segurança, os brindes contêm máscara de tecido, álcool em gel 70% e lixo car. A expectativa da CMTU é que pelo menos 170 veículos sejam parados ao longo da intervenção.

Danylo Alvares – Assessoria CMTU