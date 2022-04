Cobra Repórter é o deputado que mais conseguiu casas populares dos programas do Governo do Estado para Londrina

“Sou o deputado que mais conseguiu casas populares dos programas do Governo do Estado para Londrina. Investimentos importantíssimos que fazem parte da política pública habitacional do governador Ratinho Junior iniciada em 2019, com foco em projetos para a população em situação de vulnerabilidade social. Ter a casa própria é um sonho de todas as famílias e, com esses investimentos do Governo do Estado, a construção de moradias foi retomada em todo o Paraná, incluindo nossa querida Londrina através das minhas indicações”, destacou o vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), ontem (04).

O deputado lembra que a cidade de Londrina é a que mais recebeu subsídios do programa Casa Fácil desde o lançamento da iniciativa pelo Governo do Estado, em 2021. Até o momento, cerca de R$ 38,7 milhões já foram liberados pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), o que facilitará a compra da casa própria a 2.652 famílias londrinenses.

Os recursos são repassados pela companhia diretamente à Caixa Econômica Federal e usados para abatimento de R$ 15 mil no valor de entrada de imóveis financiados pelo banco. O desconto é oferecido para casas e apartamentos de empreendimentos cujas construtoras se habilitaram em um Chamamento Público da Cohapar.

Podem pleitear o benefício famílias com renda de até três salários mínimos que não possuam casa própria e não tenham restrições de crédito, devidamente inscritas no cadastro de pretendentes da Cohapar. A lista dos empreendimentos disponíveis em Londrina e as fichas de inscrição podem ser consultadas no site da companhia, no endereço www.cohapar.pr.gov.br/Londrina.

Após cadastro e escolha do empreendimento de interesse, um comprovante de inscrição é emitido pelo sistema. Com o documento, os interessados podem continuar o processo de negociação com a construtora responsável e posteriormente passar pela análise de crédito da Caixa Econômica. Caso haja aprovação da Cohapar e do banco, o desconto é concedido diretamente no valor do financiamento.

Os moradores de Londrina que tiverem dúvidas, problemas com o cadastro ou quiserem saber mais detalhes sobre o programa podem procurar o atendimento da regional da Cohapar na cidade pelo telefone ou WhatsApp, no número (43) 3376-8700, ou presencialmente no escritório da Cohapar em Londrina, na Rua Tupi, número 582. O atendimento é prestado das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Meire Bicudo/Asimp