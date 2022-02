Cobra Repórter pede regularidade nos serviços dos Correios para distritos de Londrina

O deputado Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, foi procurado por moradores da Vila Rural Esperança, Distrito de Irerê, em Londrina, Cláudio da Rocha e Reginaldo da Silva de Lima, que solicitaram melhorias na entrega de correspondências nos distritos. Hoje, os documentos são entregues uma vez por semana e em um determinado horário e as pessoas precisam retirar pessoalmente. No entanto, os horários não vêm sendo seguidos à risca, com várias mudanças sem aviso prévio.

“Entramos em contato com os Correios e Prefeitura e pedimos as melhorias e regularização das entregas, com dias e horários fixos para que os moradores possam se organizar e irem até a sede do distrito para retirarem suas correspondência”, destacou Cobra Repórter.

O deputado disse também que está avaliando com os Correios a possibilidade de instalação de Caixas Postais Comunitárias (CPC), ou seja, caixas fixas com chave, onde os documentos são depositados e os moradores vão, no horário mais adequado para eles, e retiram suas correspondências.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp