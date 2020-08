COHAB abre cadastro para empreendimento em construção na região norte

Novo empreendimento habitacional fica no Jardim Peroba Rosa e é voltado, propriamente, às famílias que possuem renda de até três salários mínimos

A Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) abriu cadastro para famílias interessadas em adquirir um imóvel no empreendimento Portal das Grevilhas, que começou a ser construído na zona norte de Londrina. As unidades habitacionais são voltadas, prioritariamente, às famílias que possuem renda de até três salários mínimos.

O novo empreendimento habitacional terá 240 unidades no total, divididas em três fases de comercialização, com 80 unidades em cada módulo, e deve ficar pronto em dois anos. O empreendimento fica no Jardim Peroba Rosa, entre as Ruas Eloy Melo Guides e Elzira Bittencourt Guides.

Cada unidade possui área total de 63,32 metros quadrados, sendo 43,3181 de área privativa, divididos em dois dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha/área de serviço e banheiro social. O empreendimento também conta com vagas de garagem interna e para visitantes, além de área de lazer com salão de festas, playground e guarita.

O valor de financiamento, de cada unidade, é de aproximadamente R$ 108 mil. Como possui subsídio do Governo Federal, de até R$ 36 mil, o financiamento pode girar em torno de R$ 70 mil, com parcelas entre R$ 300,00 e R$ 600,00 mensais. O empreendimento é voltado às famílias que se enquadram na faixa 1,5 e 2, do Programa Minha Casa Minha Vida.

O presidente da COHAB-LD, Luiz Cândido de Oliveira, explicou que, no momento, a Companhia está fazendo o cadastro das famílias interessadas para, na sequência, publicar o Edital de Chamamento. Nesta etapa, ainda não é necessário apresentar todos os documentos, apenas os pessoais: RG, CPF, Comprovante de Residência, Carteira de Trabalho e o último holerite (para enquadramento em faixa do PMCMV). “São documentos que não têm prazo de validade. A documentação completa e atualizada será exigida na ocasião de manifestação de interesse pelo empreendimento, após a publicação do Edital de Chamamento”, afirmou.

Os interessados devem fazer o cadastro junto à COHAB, que está atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, com horário marcado para atendimento presencial, devido à pandemia do novo coronavírus. O agendamento de horário pode ser feito no telefone 3315-2233. A COHAB fica na Rua Pernambuco, 1.002, centro, esquina com a Rua Alagoas.

O Portal das Grevilhas faz parte de um projeto de construção de cinco empreendimentos no Jardim Peroba Rosa e que atenderá 888 famílias londrinenses no total, com foco nas que possuem renda familiar de até três salários mínimos. O primeiro, já em construção, é o Portal do Manacá, localizado ao lado do Portal das Grevilhas.

“O projeto visa atender o anseio da falta de moradia habitacional voltada para a população de baixa renda. O objetivo é proporcionar oportunidade para as famílias que possuem renda de até três salários, para que elas possam ter um imóvel de qualidade, com prestações que cabem no bolso, abaixo até dos valores cobrados em aluguel”, destacou Cândido.

Atualmente, o Portal do Manacá possui oito unidades remanescentes que ainda podem ser adquiridas. As unidades possuem as mesmas características e valor do Portal das Grevilhas. Mais informações podem ser obtidas na COHAB e no Edital de Chamamento do empreendimento.

