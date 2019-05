Cohab-LD abre edital de chamamento para aquisição de 56 apartamentos na região norte

Imóveis serão adquiridos junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida

A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD), publicou nesta semana o edital de convocação para famílias cadastradas. A companhia está disponibilizando 56 apartamentos do Condomínio Residencial Village III e IV, empreendimento subsidiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Os imóveis têm o valor de R$118.000,00, e ficam localizados na Rua João Vitor da Silva Sobrinho, na região norte.

As famílias que queiram adquirir algum dos apartamentos devem comparecer na sede da Cohab-LD (Rua Pernambuco, 1.002), para atualizar o cadastro e manifestar seu interesse. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Uma equipe fará uma primeira triagem com os documentos apresentados e, em seguida, deverá encaminhá-los à Caixa Econômica Federal (CEF), instituição responsável pelo financiamento destes imóveis.

Segundo o presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido de Oliveira, este é o último lote dentre os 128 imóveis do Residencial Cancún. “Este empreendimento possui uma fonte de recursos diferente das demais obras na cidade, no caso, o FGTS. E somente a partir do momento em que for concluído o processo de seleção, e a Caixa firmar contrato com todos os compradores, será iniciada a obra”, explicou.

Podem manifestar interesse nos imóveis apenas pessoas que possuam cadastro com a Cohab-LD. “Nada impede que novos cadastros sejam feitos. Este edital não terá como critérios de escolha a vulnerabilidade socioeconômica nem o tempo de cadastro, mas sim o atendimento aos requisitos e apresentação da documentação exigida. Somente caso ocorra um empate, será priorizado quem estiver cadastrado há mais tempo”, frisou Oliveira.

Os requisitos são: renda mensal de R$1.200,00 a R$ 4.000,00; ausência de restrição nos sistemas de proteção ao crédito; atender às condições de análise de crédito estabelecidas pela Caixa Econômica Federal; possuir cadastro na Cohab-LD; e não ter sido atendido anteriormente pela política habitacional, com subsídio pela União, Estados ou Municípios.

Os interessados na aquisição dos imóveis do Village III e IV devem comparecer na sede da Cohab-LD até o dia 12 de junho, tendo em mãos cópias simples dos documentos obrigatórios: RG e CPF; comprovação de estado civil atualizada; carteira de trabalho e holerites dos três últimos meses; Certidão Negativa junto ao SERASA; comprovante de endereço atualizado; extrato de conta vinculada ao FGTS (não obrigatório).

Com áreas que variam de 44 a 50 metros quadrados, os apartamentos estão enquadrados nas faixas 1,5 e 2 do PMCMV, com recursos do FGTS, e os compradores terão direito a subsídios do Minha Casa Minha Vida. “Essa divisão nas faixas 1,5 e 2 do programa federal ocorre em função da Instrução Normativa nº 42, que entrou em vigência em 31 de dezembro. Isso impactou em uma atualização no valor dos imóveis, que passou a ser de R$118 mil, e limitou também a quantidade de imóveis que podemos ofertar na faixa 1,5. A principal diferença entre as faixas é em relação a taxa de juros, e o enquadramento ocorre com base na renda salarial do comprador”, finalizou o presidente da Cohab-LD.

NCPML