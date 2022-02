Cohab-LD aprova 19 propostas comerciais para lojas do Mercado Municipal Shangri-lá

Vinte lojas estavam em licitação para o regime de permissão de uso por 36 meses; após prazo de recursos, os vencedores da disputa vão firmar contrato com a companhia

Segue para fase final a licitação aberta pela Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld), que disponibilizou para permissão de uso 20 lojas do Mercado Municipal Shangri-lá, localizado na região oeste. No total, foram protocoladas 25 propostas comerciais para 19 lotes, cada um deles composto por uma loja e, destas, quatro incluem o espaço para depósito. Todos os proponentes com propostas vencedoras foram habilitados por cumprimento às regras do edital.

As propostas comerciais foram recebidas pela Cohab-Ld até o dia 1º de fevereiro. O resultado preliminar pode ser conferido no Jornal Oficial nº 4.555, publicado no Portal da Prefeitura de Londrina, nas páginas 14 e 15. A contar da data da publicação, que ocorreu em 3 de fevereiro, está em vigor o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.

O edital da licitação indicava, para as 20 lojas, parcelas mensais mínimas na faixa de R$ 300 a R$ 3.700, e seria considerado vencedor o que propusesse o maior preço para cada lote. O edital de resultado publicado pela Cohab-LD apontou que as propostas vencedoras variam de R$ 300 a R$3.920.

Para o presidente da Cohab de Londrina, Luiz Cândido de Oliveira, o resultado da disputa atendeu às expectativas. “Nós tivemos uma avaliação positiva desse certame, que atendeu ao esperado. Tivemos 25 propostas e apenas um lote deserto por falta de propostas, o que nos deixou satisfeitos com o resultado. Quanto ao lote deserto, será licitado novamente em um próximo edital”, comentou.

Todos os 20 lotes ofertados pela licitação estavam ocupados, com possibilidade de que os atuais permissionários participassem da concorrência. “A maioria, cerca de 95% das propostas, foram vencidas pelos atuais permissionários. Houve apenas uma alteração, de um lote em que a nova pessoa jurídica concorreu e se sagrou vencedora”, citou o presidente da companhia.

A estimativa é que os novos contratos sejam firmados oficialmente no início de março, com duração de 36 meses. E esse prazo de permissão de uso pode ser estendido, ao final, por mais 24 meses.

Futuramente, a Cohab-LD pretende alterar o formato de concessão das lojas do Mercado Municipal, para um regime que viabilize contratos com prazos mais longos. “Estamos avaliando essa possibilidade, que permitiria um prazo de permanência maior. Hoje, a cada cinco anos temos a obrigação legal de abrir o processo licitatório, o que gera instabilidade e insegurança aos permissionários. Uma concessão por período maior, de 20 ou 30 anos, fará com que os permissionários invistam mais nos espaços, visando essa permanência de longo período, tendo ainda o prazo para obter retorno desses investimentos. Esse trabalho está sendo feito de forma conjunta com a Secretaria Municipal de Gestão Pública, com o intuito que aconteça o mais breve possível”, adiantou Oliveira.

