COHAB-LD inicia atendimento às famílias interessadas no Residencial Viver Bem

Equipe está atendendo na Avenida Saul Elkind, 1.470; para ser atendido, é necessário agendar horário por telefone, a fim de evitar possíveis aglomerações

As famílias interessadas no Residencial Viver Bem Londrina, empreendimento da Pacaembu Construtora que contará com 866 moradias voltadas a famílias com baixa renda, na zona norte, podem procurar atendimento na loja da Pacaembu, na Avenida Saul Elkind, 1.470, Conjunto Vivi Xavier. As equipes da Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) estão atendendo no local, de segunda a sábado, as 8 às 18 horas, e aos domingos, das 8 às 13 horas.

A COHAB-LD solicita que os interessados agendem um horário para atendimento, no telefones 3771-0352 e 3771-0394, a fim de evitar possíveis aglomerações. Podem procurar atendimento tanto as famílias já cadastradas na Companhia, que necessitam atualizar seus dados, quanto aquelas que ainda não se cadastraram. As famílias que estão com o cadastro atualizado na COHAB-LD vão receber um comunicado sobre a comercialização das unidades, para que possam manifestar interesse no imóvel.

O Residencial Bem Viver Londrina será um bairro planejado, composto por casas não geminadas, que ficam isoladas no lote, possibilitando que seja ampliada em sua área construída. Os terrenos possuem 160 metros quadrados, com 46,27 m2 de área construída, divididos em sala integrada, dois quartos, cozinha integrada e um banheiro. As residências são voltadas para famílias com renda mensal a partir de R$ 1.600,00 e o valor unitário será a partir de R$ 127,990 mil.

Os interessados não podem ter imóvel próprio e podem receber um subsídio de até R$ 36 mil por meio do programa habitacional Casa Verde e Amarela do Ministério do Desenvolvimento Regional. A Caixa irá financiar o restante do imóvel em até 360 meses, com a possibilidade de uso do saldo do FGTS como valor de entrada.

O empreendimento está situado na Avenida Bento Amaral Monteiro com Rua Silvério Plagia, na Gleba Jacutinga, região que conta com supermercados, unidades de saúde e escolas próximas. A iniciativa integra uma modalidade do programa Casa Fácil Paraná, do governo do Estado, mediante convênio com a Pacaembu Construtora, maior construtora de casas do país com atuação nos Estados de São Paulo e Goiás, com a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), e em parceria com a Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD).

O bairro planejado vai contar com toda infraestrutura urbana necessária, como vias asfaltadas, iluminação pública, arborização, redes de água e esgoto, executadas pela Sanepar, e de energia elétrica, pela Copel, acessibilidade e sinalização viária. Também prevê a implantação de locais de lazer e de atividades físicas, como Academia ao Ar Livre, Pista de Patins, Playground, Horta, Ciclovia e Redário.

Terá, ainda, os benefícios da Lei Municipal 10.730/09, com isenções fiscais de tributos como ISS, IPTU e ITBI. O início das obras do empreendimento está previsto para 90 dias. A construtora terá o prazo máximo de 24 meses para entregar o novo bairro, contados a partir da assinatura do contrato.

O presidente da COHAB-LD, Luiz Cândido de Oliveira, disse que a chegada da Pacaembu a Londrina representa uma oportunidade para atender famílias de baixa renda. “Isso é inovador na cidade, pois até então não tínhamos nenhum programa desta natureza. Isso veio para contribuir, com a necessidade da cidade, em face da demanda por moradias. Temos feitos muitas parcerias com apartamentos, mas com casas térreas é a primeira”, contou.

NCPML