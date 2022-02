Cohab-LD participa de reunião sobre projeto de Desenvolvimento Urbano Sustentável

Londrina integra a iniciativa, que é promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ)

Na última quarta-feira (16), representantes da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD) participaram da primeira entrevista realizada no Brasil sobre a extensão do projeto DUS – Desenvolvimento Urbano Sustentável. Realizada com foco na melhoria da qualidade de vida das cidades, a iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ),

A entrevista foi conduzida durante reunião promovida pela internet, com a participação de técnicos da GIZ, Ministério de Desenvolvimento Regional, Cohab-LD, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e secretarias municipais do Ambiente (Sema), de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT) e de Governo (SMG).

O objetivo da reunião foi identificar de que forma Londrina promove a integração entre os setores e atores urbanos no município e na região metropolitana. O projeto EDUS começou em dezembro de 2021, com um volume orçamentário de 7 milhões de euros, e tem vigência de 15 meses. Nesse prazo, serão definidos os objetivos, metas, indicadores e, consequentemente, a aprovação de projetos que demonstrem a integração dos diferentes setores e atores do poder público e sociedade civil organizada, cujo foco seja o cidadão. Além de Londrina, apenas a cidade de Fortaleza também foi selecionada para participar do projeto.

Segundo o presidente da Cohab-LD, se não houver restrição por conta da pandemia, a equipe GIZ pretende fazer visitas técnicas a diferentes cidades para conhecer, na prática, alguns cenários, projetos e programas urbanos no Brasil. Na sequência, após conclusão dessa fase diagnóstica, o MDR deve abrir o edital para apresentação de projetos, assim como foi feito na fase anterior. “Naquela ocasião, a Cohab-LD foi contemplada com a implantação do projeto vencedor do concurso de eficiência energética, para implantação de 152 Unidades Habitacionais, sendo 5% já adaptados a Pessoa com Mobilidade Reduzida (PMR) e localizadas no piso térreo. Além disso, há seis unidades comerciais e sete unidades adaptadas para atividades condominiais, incluindo espaço de leitura, salão de festas e espaço multiuso para a região norte de Londrina”, contou.

