Cohab-Ld realiza regularização fundiária no Jardim Monte Cristo

Atendimento especial para 89 famílias do Monte Cristo será feito no sábado (9) de manhã, na Escola Municipal do Jardim Santa Fé

Os técnicos da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) estão convocando os moradores do Jardim Monte Cristo (zona leste) para regularizarem a situação fundiária dos imóveis que ainda estão com a documentação irregular. O atendimento especial às famílias deste bairro será feito no sábado (9), das 8h30 às 12h, na Escola Municipal Maria Cândida Peixoto Salles, que fica na Rua Adelina Miola Lopes, 255, no Jardim Santa Fé.

Nesta semana, os funcionários da Companhia estão percorrendo o Jardim Monte Cristo para agendar o melhor horário para cada família. Quem não conseguir agendar o horário durante a visitação pode telefonar para (43) 3315-2293 ou (43) 3315-2290. O atendimento desses números é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. As pessoas que estiverem em dúvida sobre se o imóvel está ou não regularizado também podem ligar para esses números. Atualmente, 89 imóveis no Jardim Monte Cristo estão irregulares, de um total de 454 casas do bairro, ou seja, apenas 20% das famílias ainda precisam regularizar a situação.

Durante a conversa com os moradores, os servidores da seção social da Cohab-Ld estão explicando a importância de ter o imóvel regularizado e entregando uma lista com os documentos que devem ser apresentados no sábado. Entre eles, estão aqueles que comprovam a devida ocupação do imóvel, como uma conta de luz ou de água antiga e outra atual; também é preciso levar documentos pessoais como RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento e, quando a pessoa for casada, deve apresentar além desses o RG e CPF do cônjuge.

Segundo o diretor-presidente da Cohab, Luiz Cândido de Oliveira, o primeiro contato com as famílias serve para orientá-las, tirar as possíveis dúvidas e conhecer a realidade e o histórico de cada uma. No segundo encontro, que deverá ser no sábado, os beneficiários entregarão a documentação para dar andamento a regularização.

Se tudo transcorrer sem atrasos, até o final deste ano as famílias devem estar com a regularização fundiária em dia, e poderão receber as melhorias na infraestrutura urbana no bairro. A agilidade no processo depende da situação de cada família e da entrega completa dos documentos. “Nós estamos trabalhando com as famílias do Monte Cristo há um tempo e decidimos realizar o agendamento no sábado para evitar filas. Em cada quadra do bairro, há cerca de três famílias que não estão regularizadas, e foi pensando em facilitar o acesso delas que vamos fazer o atendimento especial. É importante que elas saibam os benefícios da regularização de seus imóveis, porque isso garante dignidade para as famílias, dá titulação à casa, segurança jurídica e um endereço completo; além de facilitar a chegada de infraestrutura urbana”, disse Oliveira.

NCPML