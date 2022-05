Cohab-Ld seleciona empresa para fornecer e instalar 83 padrões de energia

Os equipamentos serão instalados em lotes residenciais do Jardim Jequitibá; propostas comerciais serão aceitas até segunda-feira (30)

A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) está recebendo propostas de pessoas jurídicas interessadas em fornecer e instalar padrões de entrada de energia no loteamento do Jardim Jequitibá, zona norte. Para este edital, a companhia estabeleceu um valor máximo de R$ 68.050,84 referente a 52 padrões de energia individuais, e R$ 61.481,99 para 31 padrões de energia conjugados.

O presidente da Cohab-Ld, Luiz Cândido de Oliveira, frisou que a licitação abrange o fornecimento e instalação dos postes de energia da Copel, por conta do baixo poder aquisitivo dos futuros moradores. “Esse programa visa atender somente as famílias que foram selecionadas para o Residencial Jequitibá. Dentre os critérios de seleção utilizados, estava o de vulnerabilidade social, apurado pela Seção Social da Cohab mediante entrevista das famílias”, citou.

Oliveira também explicou que o conjugado consiste em um poste contendo duas caixas de medição de energia, que irão atender a duas moradias vizinhas. “Esse poste será instalado na divisa dos lotes e possibilitará economia para o atendimento dessas famílias. Já o padrão individual refere-se a um poste com apenas uma caixa de medição de energia, e atenderá apenas a uma moradia; sendo assim, o seu custo acaba sendo maior”, salientou.

Os envelopes contendo propostas comerciais e os documentos de habilitação podem ser protocolados até as 12h da próxima segunda-feira (30), na Seção de Licitação da Cohab-Ld (Rua Pernambuco, 1.002, Centro). Podem concorrer pessoas jurídicas formalmente constituídas, que cumpram os requisitos previstos no edital do Pregão Presencial n° 003/2022. A íntegra do edital foi publicada na página de Licitações da Cohab-Ld, no Portal da Prefeitura.

Como o pregão será em formato presencial, o credenciamento de representantes será às 14h, na segunda-feira (30). Os envelopes contendo as propostas comerciais serão abertos para classificação dos licitantes. Definidas quais as propostas de menor preço, em que somente os representantes credenciados poderão dar lances verbais, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação.

Será considerado vencedor o concorrente que apresentar o menor preço. Após a homologação do processo licitatório, o contrato a ser firmado com a Cohab-Ld prevê um prazo de 12 meses para execução dos serviços.

NCPML