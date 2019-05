Colunista da CBN, Teco Medina palestra sobre economia e investimento na Unimed Londrina

No evento, será discutida a pauta econômica do novo governo e analisados os possíveis rumos que o Brasil poderá tomar

O colunista da CBN, Luiz Gustavo Medina, conhecido também como Teco Medina, apresenta nesta quarta-feira, dia 29, a palestra "O Crescimento na Economia Brasileira e as Novas Perspectivas de Investimento". O evento será no auditório da sede administrativa da Unimed Londrina e destinado a médicos cooperados da operadora de planos de saúde.

Medina irá discutir as perspectivas da economia do país e analisará os projetos da pauta econômica do novo governo. Além disso, ele dará orientações sobre como fazer render os investimentos. "Vou mostrar o que está acontecendo, o que vai acontecer e como será possível ganhar dinheiro com isso", explica.

Segundo o colunista, as propostas do governo são boas, mas dependem da articulação para "tirá-las do papel". "O governo começou com a agenda muito boa, mas mantém o desempenho atrapalhado", analisa.

Teco Medina é formado em Finanças pelo Insper. Ele atua no mercado financeiro há mais de 20 anos e é colunista na CBN, emissora onde co-apresenta os programas Fim de Expediente e Hora de Expediente. Medina é autor dos livros "Investindo em Ações - Os Primeiros Passos", "Investindo sem Erro" e "Investindo no Futuro".

Asimp/Unimed