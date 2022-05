Com instalações mais modernas, Aintec da UEL fortalece mérito e relevância nos setores de inovação e tecnologia do Paraná

Referência no ecossistema de inovação de Londrina e região, a Agência de Inovação Tecnológica (Aintec) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) acaba de ser revitalizada em uma iniciativa da construtora A.Yoshii.

A cerimônia de entrega oficial será amanhã, 27, às 10 horas, no hall de entrada da Aintec, no campus universitário. A solenidade contará com a presença do reitor da UEL, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho, do diretor da Aintec, Edson Miura, do fundador do Grupo A.Yoshii e membro do Conselho Diretor da Aintec, Atsushi Yoshii, entre outras autoridades e convidados.

As obras de melhoria foram realizadas pelo Grupo A.Yoshii, que também doou a estrutura física à universidade no ano 2000. “A UEL compõe a história de Londrina, da região e do País, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento de toda a sociedade nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Estamos muito felizes em poder contar um pouco dessa história que começou duas décadas atrás. A Universidade merece todo o respeito e reconhecimento”, destaca Atsushi Yoshii.

Essa é a primeira reforma do prédio desde a inauguração, há 20 anos. “Com instalações mais modernas e atualizadas, poderemos atender melhor às demandas e nos fortalecer como espaço de inovação e tecnologia no estado do Paraná”, afirma o diretor da Aintec, Edson Miura.

Nos últimos quatro anos, a UEL apareceu sete vezes no ranking dos maiores depositantes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A universidade somou 118 pedidos de Propriedade Intelectual, entre as modalidades Programas de Computador e Patentes de Invenção (PI), que são relativas a novas tecnologias.

O engenheiro da construtora e responsável pela obra, Paulo Sousa, explica que o espaço foi reformado por inteiro, com nova pintura, substituição de materiais, revisão de toda a cobertura, construção de uma nova área de depósito e revitalização da fachada.

“A Aintec é um ambiente de criação e, para que ideias possam se materializar, se faz neccessário um local que proporcione conforto e infraestrutura. Assim, estudantes e pesquisadores têm tempo de focar na solução de problemas e desenvolvimento de soluções inéditas. O local necessitava de mínima infraestrutura profissional e organizada”, comenta.

Segundo Miura, a Aintec é considerada a Agência de Inovação mais completa das IEEs (Instituições Estaduais de Ensino Superior) públicas do Paraná. “É uma das principais incubadoras de empresas do estado. Hoje, temos 12 empresas nas áreas de Agro, Nanotecnologia, Microbiologia, Logística Reversa e Tecnologia de Processos. Recebemos esse apoio da família Yoshii como reconhecimento desse importante trabalho. É uma honra e um privilégio para a UEL”, diz.

As obras de revitalização tiveram início em março deste ano e serão entregues antes do prazo previsto. Todos os recursos são da A.Yoshii, com exceção da substituição de lâmpadas e dos aparelhos de ar condicionado, que foram custeados pela Agência de Inovação.

Asimp/Grupo A.Yoshii