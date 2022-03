Com teatro de fantoches, CMTU leva educação no trânsito para as salas de aula

Iniciativa, voltada a alunos do Ensino Fundamental, busca conscientizar as crianças sobre os cuidados necessários para a segurança viária

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) divulga o projeto “Arte nas Escolas”, iniciativa que busca levar para as salas de aula conteúdos que estimulem a convivência pacífica entre pedestres e condutores.

À frente da missão estão Nina e Enzo, além do agente Pereira. Juntos, eles formam os amigos do trânsito – personagens em fantoche que, de maneira dinâmica e interativa, pretendem fazer da educação infantil um espaço transdisciplinar de aprendizado sobre o dia a dia das ruas.

Desenvolvido pela coordenadoria de Educação da CMTU e lançado em dezembro de 2021, o projeto é oferecido gratuitamente para escolas da rede pública e particular de Londrina. Os assuntos abordados pelos bonecos são personalizados de acordo com as características e necessidades de cada instituição.

Ao procurar a companhia, os gestores têm a chance de escolher os temas mais adequados à sua comunidade escolar: faixa de pedestres; cinto de segurança; cadeirinha e assento de elevação; significado das cores do semáforo; gentileza e educação no trânsito; bicicleta e os equipamentos de segurança necessários; respeito às vagas exclusivas de estacionamento.

Caminhos seguros para chegar até a escola; celular e álcool na direção; brincar em segurança; vias de acesso e passarelas; interpretação de placas; responsabilidade com o pedestre; o que não fazer durante um deslocamento de carro e a importância do uso das calçadas são outros tópicos passíveis de serem trabalhados.

Segundo o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, as apresentações têm o objetivo de sensibilizar os alunos para terem mais cuidado nas ruas. “Todos os dias, famílias são destruídas por acidentes. Precisamos mudar essa realidade e o sucesso disso depende de formarmos crianças, que um dia serão motoristas, mais conscientes e responsáveis”, avaliou.

Com direção da relações públicas da companhia, Mara Diniz de Assis, os amigos do trânsito são interpretados por Matheus Mendes e Roberto Bruno, estagiários de artes cênicas da coordenadoria de Educação.

Para solicitar o teatro de fantoches, representantes das instituições de ensino podem entrar em contato pelo formulário disponibilizado no endereço cmtu.londrina.pr.gov.br, na aba educação no trânsito. Mais informações podem ser obtidas pelo número (43) 3379-7609.

NCPML