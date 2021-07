Comando do Exército reacende esperança de Londrina na disputa pela Escola de Sargentos

Reitor da UniFil participou de reunião em Brasília: “A parte financeira para aquisição da área está resolvida”, afirma

Londrina retoma a perspectiva de sediar a Escola de Formação de Sargentos do Exército e segue firme na disputa com outros municípios. É a avaliação do reitor da UniFil, Eleazar Ferreira, que participou hoje em Brasília da reunião de comitiva de lideranças políticas e empresariais londrinenses com o Alto Comando do Exército.

“Saímos bem otimistas do encontro, inclusive deixamos claro que já temos solução para disponibilizar os 2,5 mil alqueires necessários para instalação da Escola de Sargentos. A parte financeira para aquisição da área está resolvida, o que representa um grande passo para Londrina pleitear o empreendimento”, diz o reitor.

Eleazar Ferreira destaca que o Alto Comando do Exército foi muito receptivo à proposta de Londrina. “A reunião reacendeu a esperança, tanto que a decisão sobre a futura sede da Escola de Sargentos foi postergada para outubro”, informa. Anteriormente, o anúncio do município escolhido estava programado para agosto.

“Londrina está perfeitamente enquadrada para receber o empreendimento, atendendo todos os requisitos analisados pelo Alto Comando. A reunião de hoje deu mais ânimo para a cidade ampliar o trabalho na conquista pela Escola de Sargentos”, destaca o reitor da UniFil.

O investimento estimado na instalação é de cerca de R$ 1 bilhão. Depois de pronta, a escola formará 2,5 mil sargentos por ano e reunirá na cidade-sede um grande número de oficiais, instrutores e familiares, com movimentação de R$ 7 bilhões no período de 10 anos. “Sem dúvidas, um forte incremento na economia regional”, observa.

Participaram da comitiva londrinense os deputados federais Filipe Barros, Luiza Canziani, Boca Aberta e Diego Garcia, a presidente da Associação Comercial e Industrial Marcia Manfrin, dirigentes do Sinduscon, do Clube de Engenharia e Arquitetura e outras lideranças políticas e empresariais.