Combate ao Coronavírus: Estilista de moda faz uniformes para HU

A marca londrinense Vanessa Lacerda de alfaiataria contemporânea se engajou no enfrentamento ao coronavirus com as armas que possui. Quando soube da campanha de confecção de uniformes para o HU, entrou em contato com a diretoria da instituição, que lhe enviou 1500 metros de crepone azul e verde.

O lote chegou para a estilista na quarta, (25). “Nossa estrutura de mesa de corte, e maquinário atendem essa demanda perfeitamente. Os uniformes estão sendo cortados nos tamanhos P, M, G e GG, e a meta é entregar ainda hoje (27) todos os uniformes cortados”, informa Vanessa Lacerda. “Aqui na empresa, também nos adequamos a todas as exigências sanitárias: para esta tarefa estamos somente em duas pessoas, usando máscaras e álcool gel.”

Quando os tecidos forem todos cortados, eles serão enviados para a Penitenciária Estadual de Londrina para a finalização do serviço com máquinas industriais, com costuras resistentes quando lavadas em alta temperatura.

