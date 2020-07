Começa nesta terça-feira a devolução dos ingressos da ExpoLondrina

A Sociedade Rural do Paraná começa, hoje (21) a devolução do dinheiro referente à compra antecipada dos ingressos para shows, rodeio e entrada no Parque Ney Braga na ExpoLondrina 2020, que seria realizada em abril, mas foi transferida para 2021 devido às medidas de segurança para conter o avanço do coronavírus.

A devolução será feira das 9 às 19 horas, apenas nas bilheterias do Parque Ney Braga e mediante agendamento obrigatório. Estão sendo agendadas 20 pessoas por hora. Todos que estiverem no Parque Ney Braga passarão por câmara de higienização e é obrigatório o uso de máscaras. A SRP está disponibilizando álcool em gel, medição de temperatura e fiscalização para que seja respeitada a distância de 2 metros entre as pessoas que estiverem aguardando por atendimento.

O agendamento prossegue até dia 14 de agosto exclusivamente pelo site WWW.expolondrina.com.br. A devolução será feita até dia 15 de agosto. Serão devolvidos o dinheiro da compra dos ingressos para o parque (ExpoParque), para os shows (ExpoShow) e para o rodeio (ExpoRodeio) e para quem adquiriu os ingressos nas bilheterias do Parque e também no Boulevard Londrina Shopping, sendo necessária a apresentação do comprovante de agendamento, do recibo emitido pelo site e do ingresso.

Quem adquiriu através do site Alô Ingresso (www.aloingresso.com.br), a devolução será de forma eletrônica (não presencial), através do próprio site do Alô Ingresso, também a partir desta terça-feira, 21 de julho.

A direção da SRP informa: quem não quiser fazer a troca, pode deixar o valor pago em crédito para a próxima edição da ExpoLondrina, mediante apresentação do ingresso.

Os ingressos comercializados pela empresa Diverti: Camarote Brahma, Camarote Super Bull, Camarote Open Super Bull e Casa do Criador continuam validos para nova data em 2021, nos termos da MP 948/2020. Outras informações através do site: https://atendimento.totalacesso.com/hc/pt-br/requests/new