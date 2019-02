Começa o primeiro Grupo de Convivência de idosos do CCI da região Norte

Por meio dos Grupos, retomados nesta semana, os participantes aprendem questões que contribuem para a saúde física e mental

A comunidade idosa da região Norte, e de bairros próximos, está convidada a participar, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) na região Norte, do novo Grupo de Convivência. A atividade, que já ocorre nos CCIs das regiões Oeste e Leste, terá início nesta sexta-feira (8), às 9h30, com uma acolhida especial, já que é a primeira edição do projeto no novo CCI. Podem participar pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O CCI Norte fica situado na Rua Luiz Brugin, 570, bem na esquina com a Avenida Saul Elkind.

O gerente de Atenção à Pessoa Idosa, Cleir Brandão, explicou que os Grupos de Convivência são desenvolvidos pela Secretaria Municipal do Idoso (SMI), junto com outros órgãos e entidades parceiras. Equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) participam, com profissionais de nutrição, educação física, enfermagem, fisioterapia, psicologia, entre outros. “Outra entidade parceira dessa iniciativa é a Unimed Londrina que, por intermédio do seu programa de Responsabilidade Social, encaminha médicos de diversas especialidades para palestrarem nos Grupos, sempre com assuntos relacionados ao envelhecimento ativo e à qualidade de vida”, detalhou.

O Grupo de Convivência é aberto a toda comunidade idosa interessada em comparecer. Para participar continuamente desta e das demais atividades, é preciso realizar o cadastro pessoal diretamente na recepção dos CCIs.

Com a abertura do Grupo no CCI Norte, os três primeiros encontros serão comandados pela equipe de Serviço Social e Psicologia da Secretaria do Idoso. “Vamos trabalhar a acolhida desses idosos, com o momento ‘Jornal Falado’, onde a técnica apresenta, resumidamente, toda a programação do CCI para os próximos dias, e também firma uma espécie de contrato de convivência, explicando as regras do Grupo, como o CCI funciona, quais as formas de acesso às atividades, entre outras questões”, comentou Brandão.

De acordo com o gerente de Atenção à Pessoa Idosa, o objetivo da SMI com os Grupos de Convivência é promover o protagonismo da pessoa idosa, levando em consideração suas demandas, além de proporcionar qualidade de vida. “Esse projeto é uma porta de entrada para quem quer conhecer o nosso trabalho. O objetivo é que eles tenham, com o Grupo, um momento de socialização e informação, criando vínculos e estimulando a participação do idoso, tornando-o protagonista nos temas trabalhados”, frisou.

Nesta semana, também foi retomado o Grupo de Convivência do CCI Oeste "Benedito Camargo Sobrinho", que ocorreu ontem (7), das 14 às 15 horas. Na primeira semana de cada mês, a palestra é conduzida pelos profissionais do NASF. Ontem (7), a palestra abordou a prevenção de câncer na pessoa idosa. O Grupo de Convivência do CCI Leste se reúne às segundas-feiras, também das 14 às 15 horas. O CCI Oeste fica localizado na Rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes; e o CCI Leste, na Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz.

Descontração

Para hoje (8), os três CCIs de Londrina abrem as portas para a Tarde Dançante. Das 14 às 16 horas, a comunidade idosa pode comparecer para ouvir músicas, dançar e se divertir. A atividade terá ainda a participação de estagiários de Educação Física, que vão auxiliar os idosos com alongamentos, logo no início.

Brandão contou que as Tardes Dançantes são eventos solicitados com frequência pelos idosos que participam das atividades dos CCIs. “Além da parte musical, eles também recebem informações com a programação da semana do CCI. É feita uma seleção de músicas, e após os alongamentos e recados, eles ficam à vontade para dançar. É um momento de socialização, descontração, alegria e amizade, com muita procura pelos participantes. Vemos muitos sorrisos, ouvimos muitas risadas, e a média de público no CCI Norte, desde sua inauguração, tem sido de 250 pessoas a cada edição”, comentou.

E para a próxima semana, na terça-feira (12), o CCI Norte tem vagas abertas para o Dia da Beleza. Como as vagas são limitadas, é preciso se inscrever com antecedência. Pela manhã e tarde, os idosos terão à disposição corte de cabelo, design de sobrancelhas, limpeza de pele e outros serviços, todos gratuitos, estimulando a auto estima e cuidando da beleza de cada participante.