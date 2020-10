Começa o recape na Avenida Arthur Thomas

Via receberá o serviço em toda a sua extensão, da PR 445 à Avenida Tiradentes, nos dois sentidos, proporcionando mais conforto e segurança para os motoristas

Ontem (5), a Prefeitura de Londrina iniciou o recape na Avenida Arthur Thomas, região oeste de Londrina. Será feito o recape em toda a extensão da avenida, da PR 445 à Avenida Tiradentes, nos dois sentidos. Ao todo, serão 48.080,00 metros quadrados de recape.

O serviço está sendo executado por uma empresa terceirizada, contratara por licitação, a Axial, e tem prazo de execução de 20 dias. O investimento é de R$ 1.268.678,00, recursos municipais. As melhorias integram o grande programa de recape, que está em curso em toda a cidade, com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança para os motoristas.

Neste momento, outros bairros prosseguem com as obras de recape. Nos conjuntos João Paz e Semíramis, região norte, onde serão contempladas 30 vias, totalizando 55 mil metros quadrados de recape asfáltico. O investimento é de R$ 1,3 milhão e as melhorias também estão sendo executadas pela empresa terceirizada Axial.

No João Paz, o recape abrange as ruas Rodolfo Massaro; João Medina; Laudelino Lazari, Sebastião Carneiro Lobo; Luiz Gomes da Silva; Anuar Caram/Eliza Cabral B. Macedo; Jurandir Panza; Francisco Marques de Oliveira; Eliza Cabral B. Macedo; Edílio D’ávila; Luíz de Jesus Milani; José Elivazio de Araújo; Rua Toshio Sanada/Rua Raul Coutinho.

No Semíramis, ocorre nas ruas Pedro Pescador; Rudolf Keilhord; Severino Santini; Francisco Bueno; Maria Sinopoli Francovig; Lázaro José Carias; Josefina Colombo; Félix Chenso; Aparecida Fonseca Barbosa; Elzira Bitencourt Guides; Elói Melo Guides; Josué Domingues da Silva; Severino Santini; Arara Azul; Izaura Amaral Alves.

Também prosseguem as obras de recape no Residencial do Café, região leste. No total, 15 ruas já passaram pelo serviço, restando apenas à conclusão na Rua Dom João VI. Os trabalhos estão sendo executados por equipe própria da Secretaria de Obras e Pavimentação e devem ser concluídos nesta semana. São R$ 275 mil de investimento e mais de 12.500 metros quadrados de recape.

A Avenida Ayrton Senna também está passando por recape no momento, com previsão de finalização amanhã, terça-feira (6). Na sequência, serão feitas as pinturas e sinalizações, que devem ser concluídas em meados deste mês. A Prefeitura está fornecendo a massa asfáltica e a execução está sendo feita pela empresa Gaissler Moreira Engenharia Civil, contratada em processo licitatório.

O recapeamento vem sendo feito paralelamente a outras intervenções na Avenida Ayrton Senna, que inclui diversas melhorias, a fim de proporcionar maior segurança e fluidez ao trânsito. Parte da obra já está concluída e outra segue em andamento. O investimento do Município é de R$ 600 mil e a empresa responsável pela execução é a A R Construtora de Obras.

NCPML