Começam as inscrições dos cursos gratuitos de TI da Prefeitura, Microsoft e Governo Federal

Capacitações são ofertadas por meio da Escola do Trabalhador 4.0, uma plataforma de ensino remoto do Ministério do Trabalho e Previdência

A Prefeitura de Londrina, em parceria com a Microsoft Brasil e Ministério do Trabalho e Previdência, lançou diversos cursos on-line e gratuitos voltados a todos aqueles que buscam desenvolver habilidades na área de Tecnologia da Informação (TI). Para celebrar a iniciativa, foi realizada uma solenidade na sexta-feira (28), no gabinete do prefeito Marcelo Belinati. A ação foi transmitida via internet, por meio da plataforma Webconf da Prefeitura, possibilitando que a população e imprensa assistissem a solenidade.

Os primeiros cursos ofertados são: Letramento Digital; Produtividade pessoal; Introdução à Programação Produtividade Colaborativa; Administração em TI em Azure; Desenvolvedor e programador de software; Profissional de Inteligência Artificial; Analista de Dados Analista de Segurança de Dados; Engenheiro de Dados; Cientista de Dados.

As inscrições das capacitações já estão abertas e devem ser feitas por meio da Escola do Trabalhador 4.0, que está trabalhando em conjunto com Escola de Governo de Londrina, com o objetivo de divulgar os cursos e ensinar o maior número possível de interessados nessa temática. A Escola do Trabalhador 4.0 é uma plataforma de ensino remoto do Ministério do Trabalho e Previdência, que inclui cursos da Microsoft por meio da ferramenta Microsoft Community Training.

O acesso direto ao site da Escola do Trabalhador 4.0 poderá ser feito pelo site oficial da PML https://www.londrina.pr.gov.br/, clicando no banner Escola do Trabalhador 4.0. Na sequência, o interessado deverá fazer uma cadastro na plataforma e escolher o curso a ser realizado. Qualquer pessoa de Londrina ou de qualquer lugar do país pode participar.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu a todos os envolvidos na iniciativa e lembrou que a Microsoft, maior empresa de tecnologia do mundo, escolheu Londrina para fazer esta parceria, tornando o Município o primeiro do Brasil a firmar o acordo. “Hoje Londrina é destaque nacional e até mundial na área de TI, tem muitas vagas de emprego abertas e está faltando exatamente a qualificação de profissionais para ocupar estas vagas de emprego. Por meio desta parceria oferecemos, gratuitamente, diversos cursos, inclusive os de nível básico. Isso é fantástico para a cidade e para as pessoas”, informou.

Segundo o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, esta parceria iniciou com uma ida do Ecossistema de Inovação de Londrina a Brasília, por intermédio da deputada federal Luísa Canziani, que agendou uma série de reuniões, uma delas com a Microsoft. “Logo em seguida a equipe da empresa veio até Londrina para propor parcerias com a cidade, como esta e outras que estão sendo desenvolvidas. O Ministério do Trabalho quer fazer de Londrina uma referência, para depois poder levar a experiência para outras cidades do Brasil. Esta parceria, com certeza, dará grandes resultados para atender a nossa comunidade”, apontou.

O superintendente regional do Ministério do Trabalho e Previdência no Paraná, Paulo Kroneis, que participou da solenidade por meio da transmissão on-line, parabenizou o prefeito Marcelo Belinati e sua equipe pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido em Londrina e também pela parceria com a Microsoft. “Agradeço a Prefeitura, pela iniciativa de utilizar a nossa plataforma de ensino remoto, e a sensibilidade da Microsoft, que aceitou esse convênio de forma pioneira, e a deputada federal Luísa Canziani. Com esta iniciativa tenho certeza de que este projeto será mais um case de sucesso e será acompanhado por várias cidades do Brasil”, apontou.

A diretora da Escola de Governo de Londrina, Andrea Belucci, enfatizou que este programa possibilita um grande diferencial no currículo e no desenvolvimento de competências e habilidades do trabalhador, não somente daquele que pretende trabalhar na área de TI, como para aquele que percebe a importância das tecnologias digitais. “Esses cursos trazem desde letramento digital, até uso de aplicativos e serviços e conceitos e funcionalidades da computação em nuvem, a fim de ofertar, ao trabalhador, conteúdos que vão desenvolver habilidades para ele atuar no mercado de trabalho em TI. Mesmo as pessoas que não têm conhecimento algum em tecnologia digital podem e devem fazer estes cursos para ingressar no mercado de trabalho, de forma gratuita, dinâmica, interativa e com certificação reconhecida pelo mercado”, frisou.

O diretor do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação (APL de TIC), Ronaldo Couza, que também é diretor de Inovação da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), falou sobre a importância da iniciativa. Para ele, o resultado efetivo desta parceria será a contratação de mais pessoas, com uma boa remuneração. “Hoje, há vagas de emprego abertas na área de TI, mas precisamos de profissionais qualificados. Por isso, estamos acreditando nesta iniciativa e damos parabéns ao prefeito e toda a sua equipe que viabilizou a parceria”, disse.

Estiveram presentes na solenidade, o vice-prefeito, João Mendonça; o chefe de Gabinete, Moacir Sgarioni; os vereadores Eduardo Tominaga e Professora Flávia Cabral; representando a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, Cristian Marcucci, gerente de Qualificação e Viviane Oliveira, assessora de Gabinete, integrantes da Escola de Governo, além de representante do Sebrae.

Mais sobre o acordo

A parceria com a Microsoft Brasil foi firmada em Londrina no dia 5 de novembro de 2021, tornando o município o primeiro do Brasil a firmar esse acordo. O objetivo é ofertar 45 cursos gratuitos e on-line produzidos pela Microsoft.

O Acordo de Cooperação Técnica tem validade de um ano. Um dos objetivos é desenvolver a iniciativa Governo Digital, entregando estudos para adoção e implementação de novas tecnologias digitais e a utilização de infraestruturas tecnológicas de nuvem aplicadas ao setor público, afim de promover o aumento da produtividade da Prefeitura de Londrina, bem como a capacitação de equipes e liberação de soluções tecnológicas para teste.

Também visa apoiar a Inovação de startups, com o desenvolvimento de aplicativos voltados para o cidadão visando a melhoria e maior agilidade no atendimento de serviços públicos, redução de filas, facilidade de agendamentos, entre outras iniciativas. Na área de Cidades Inteligentes, o Acordo de Cooperação prevê o apoio na elaboração de estratégias setoriais para a transformação digital em Londrina, nas áreas de agricultura, saúde, urbanismo, habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e meio ambiente, com foco na cidadania digital, na qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos, possibilitando o crescimento digital, sustentável e economicamente eficiente das cidades.

NCPML