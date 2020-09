Começam as obras de recape na Avenida Ayrton Senna

Trânsito no local está em meia pista, com agentes orientando os motorista; via está recebendo diversas melhorias desde junho

As obras de recape na Avenida Ayrton Senna, na pista sentido Rua Bento Munhoz até a Avenida Madre Leônia Milito, iniciaram ontem, quinta-feira (24). O trânsito no local está em meia pista, com agentes orientando os motoristas. O recapeamento total da via, nos dois sentidos, subindo e descendo, está previsto para ser finalizado no dia 9 de outubro, para então serem feitas as pinturas e demarcações de faixas, até o dia 15 do mesmo mês.

A avenida está recebendo diversas melhorias, desde junho, que visam proporcionar mais qualidade na geometria da pista, para garantir uma fluidez melhor e mais organizada dos veículos e mais segurança para os pedestres.

As obras na rotatória da Ayrton Senna com a Bento Munhoz da Rocha Neto estão praticamente concluídas. Foi implantada uma terceira faixa de rolamento de veículos, por meio do alargamento de pista, além de adequações no canteiro central, próximo ao Aterro do Lago Igapó, mudanças na rede de galeria pluvial, demarcação de faixas de trânsito, inserção de calçadas com acessibilidade e demarcação da ciclofaixa. Falta apenas inserir os tachões, que visam delimitar onde os carros podem trafegar, para a segurança dos ciclistas.

Também foram feitas obras na rotatória da Avenida da Ernani Lacerda de Athayde, que passou por diminuição de rotatória, execução de meio-fio e adequações na rede de galeria pluvial. Também faz parte do projeto em execução às adequações nas esquinas das ruas João Huss, Caracas e Ulrico Zuínglio, que compreende a demolição e recuo de meios-fios, a fim de proporcionar maior fluidez ao trânsito.

O projeto também contempla a retirada da ciclovia da Avenida Airton Senna e as vagas de estacionamento, que hoje são em diagonal, passarão a ser no sentido da pista. O recurso investido pela Prefeitura é R$ 616.242,55 e empresa responsável pelo serviço, vencedora do processo licitatório, é a A R Construtora de Obras, de Curitiba.

Já o recapeamento está sendo feito por meio de outro contrato. A massa asfáltica é fornecida pela própria Prefeitura e a aplicação é executada por uma terceirizada, a empresa Gaissler Moreira Engenharia Civil.

O secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, disse que esta é uma importante obra, que vai proporcionar melhorias no fluxo de veículos que passam pela Airton Senna. “Essa é uma das principais vias da cidade, muitas famílias e empresas estão instaladas nesta região e, em horário de pico, passam muitos veículos causando congestionamento”, apontou.

