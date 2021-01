Comércio de rua tem novo horário de funcionamento a partir de hoje

Objetivo é evitar aglomerações de pessoas após o movimento maior no final de ano e a procura por troca de presentes; shoppings, galerias e centros comerciais seguem com os horários estabelecidos pelo Decreto nº 1.352

O prefeito Marcelo Belinati assinou, nesta segunda-feira (4), o Decreto Municipal nº 3, estabelecendo novo horário de atendimento para o comércio de rua em Londrina nesta semana. De terça (5) até sexta-feira (8), o funcionamento irá ocorrer das 9h30 às 18h30. E no sábado (9), o horário valerá das 9h às 18h. A publicação estará disponível no Jornal Oficial do Município, edição nº 4.243, e no Portal da Prefeitura.

A autorização para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais nestes horários foi concedida, excepcionalmente, devido ao aumento no movimento do comércio no final de 2020, incluindo as liquidações de queima de estoque do Natal, bem como pela maior procura por troca de presentes. Outro fator levado em conta é a chegada do quinto dia útil do mês, com pagamento dos salários, a fim de evitar a aglomeração de pessoas nas áreas de comércio e no transporte coletivo.

A decisão foi tomada após deliberação envolvendo Prefeitura, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL). Este novo decreto prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 1.352, de 23 de novembro de 2020, que estabeleceu medidas de restrição para enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, incluindo as atividades econômicas e produtivas. O Município continuará avaliando e acompanhando, regularmente, todas as situações relacionadas à pandemia na cidade.

Os horários de abertura e funcionamento de shopping centers, galerias e centros comerciais permanecem os mesmos já válidos por meio do Decreto Municipal nº 1.352.

NCPML