Comércio ficará fechado durante feriado do padroeiro de Londrina

Nesta terça, quarta e quinta-feira (dias 16, 17 e 18) o comércio de rua de Londrina funciona das 10 às 16 horas. Já os shoppings atendem das 11 às 19 horas. Na sexta-feira (19), quando se comemora o dia do Sagrado Coração de Jesus, Padroeiro da cidade, todo o comércio estará fechado.

O atendimento prossegue suspenso no fim de semana, de acordo com decreto municipal. As lojas de rua retomam o expediente na segunda (22), das 10 às 16 horas, e os shoppings das 11 às 19 horas.

A Prefeitura de Londrina prorrogou até o dia 22 de junho os decretos municipais 541 e 558, que autorizam o funcionamento das atividades produtivas e econômicas, além de shoppings centers na cidade.