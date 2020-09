Comércio funciona em horário ampliado nesta sexta e sábado; ACIL pede cumprimento de protocolos de saúde

O comércio de Londrina atenderá em horário diferenciado nesta sexta-feira (04) e sábado (05). As lojas de rua funcionarão das 9h30 às 18h30 na sexta e das 9 às 18 horas no sábado. Já o atendimento dos shoppings, nos dois dias, será das 11 às 22 horas.

As informações constam no decreto municipal publicado ontem (31) pela Prefeitura de Londrina e vêm ao encontro de solicitações feitas pela ACIL para a ampliação do horário do comércio como forma de reduzir a quantidade de pessoas nas ruas e dentro dos estabelecimentos comerciais, além de preservar as atividades econômicas que já sofrem graves prejuízos após dois fechamentos em menos de seis meses.

“Acreditamos que a medida contribui com as ações para combater a pandemia da Covid-19, que vem prejudicando drasticamente a criação de empregos em Londrina. Vale lembrar que a economia londrinense tem como grande pilar o setor terciário para gerar desenvolvimento, emprego e renda, devido à falta de industrialização na cidade”, ressalta o presidente da ACIL, Fernando Moraes.

A ACIL ainda alerta para o cumprimento à risca de todos protocolos de saúde. “Entendemos que é também um período delicado, e por isso repudiamos a atitude irresponsável de parte da população londrinense, que sem cumprir os protocolos estabelecidos para a prevenção da doença, acaba por prejudicar uma cidade inteira. As atitudes individuais, seja por parte das empresas ou de cada cidadão, além de obrigatórias, são fundamentais para o controle do vírus, e também para manter a sustentabilidade das redes de saúde e, consequentemente, da economia”, reforça o presidente da ACIL.

