Comissão de Infraestrutura avalia andamento das obras prioritárias

Na sua reunião mensal, a Comissão de Infraestrutura de Londrina e região debateu o andamento das obras prioritárias para Londrina e, excepcionalmente, contou com a presença do Comandante da Regional Norte da PM, Ten Cel Hiberaldi Correia Lima, para falar das mudanças no policiamento da região, incluindo a transformação da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Londrina em Batalhão, além da mobilização para a Companhia Independente da PM em Cambé. A Comissão faz uma avaliação do andamento das obras e de projetos, sendo elas a Trincheira Bratislava/Avenida Brasil, comas obras iniciadas, e Viadutos Angelina Vezozo e da PUC, A maior expectativa nesse momento está na publicação da licitação para a duplicação da PR-445 de Irerê a Mauá da Serra.

“A licitação seria lançada agora, mas o DER fez uma solicitação de ajuste no acesso à Lerroville”, afirmou o deputado Tiago Amaral.

A obra é aguardada há mais de 30 anos pelos moradores. Ligação entre as duas maiores cidades do Estado, a PR-445 tem apenas 15 km dos 65 km duplicados, e contou com investimento do Governo do Estado de R$ 93,4 milhões. O projeto para recuperação e duplicação foi pago pelo Governo do Estado e será a base para a licitação da modernização de mais 49,7 quilômetros da rodovia.

A duplicação da PR-445 chegou a ser incluída entre as obras na nova concessão de pedágio, mas após forte mobilização de toda a sociedade, o Governo anunciou que fará a duplicação com recursos próprios, compromisso que havia assumido com a Comissão de Infraestrutura.

Obra

A continuação da obra prevê a modernização de mais 49,7 quilômetros da rodovia. O projeto é dividido em dois subtrechos.

O primeiro tem início no entroncamento com a BR-376, no perímetro de Mauá da Serra, onde serão incorporadas faixas de aceleração e desaceleração dos veículos que fazem conversões pela rodovia federal, sem alterar o viaduto existente. A extensão é de 26,8 quilômetros e vai até o cruzamento da via estadual com o acesso ao distrito de Lerroville.

O segundo subtrecho inicia no acesso a Lerroville e segue pelos 22,9 quilômetros subsequentes, até o quilômetro quilômetro 50 da PR-445.

No acesso ao município de Tamarana e ao distrito de Lerroville serão construídas interseções em desnível (viadutos e trincheiras) e interligadas por meio de marginais, formando um binário entre as duas. Nos entroncamentos com a PR-538, acesso para Guaravera, e com a PR-532, acesso a Taquaruna, também estão previstas interseções em desnível. Serão alargadas ainda as seis pontes existentes no trecho e definidas soluções para as estruturas com histórico de alagamento.

Rosi Guilhen/Asimp/Deputado Tiago Amaral