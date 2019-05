Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB-Londrina vai ao Calçadão tirar dúvidas da população

A comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB - Londrina realiza, no próximo dia 4, sábado, um “tira dúvidas”, no Calçadão de Londrina, sobre a legislação Trabalhista. A ação comemora o Dia do Trabalho.

Aproximadamente 30 advogados estarão à disposição, até 15h, para esclarecer os questionamentos com relação ao direito do trabalhador. A mudança na jornada de trabalho, insalubridade, férias, rescisão por acordo, estão entre os assuntos a serem abordados durante o dia.

O atendimento é gratuito e acontece a partir das 9h da manhã no calçadão em frente ao Banco do Brasil.

Benê Bianchi/Asimp