Comissão dos Transportes da Câmara de Londrina pede renovação da frota do transporte coletivo

Em reunião na CMTU, vereadores solicitaram posicionamento sobre os ônibus que excederam o limite de idade previsto no contrato de concessão

Vereadores da Comissão Especial dos Transportes Públicos da Câmara de Londrina estiveram, na sexta-feira (11), na sede da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) para tratar da renovação da frota do transporte coletivo municipal. Mara Boca Aberta (Pros), Beto Cambará (Podemos) e Roberto Fú (PDT) foram recebidos pelo diretor de transportes da CMTU, Wilson de Jesus.

Os parlamentares solicitaram um posicionamento da CMTU sobre os 66 ônibus da Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) que superaram o limite de dez anos de uso, previsto no contrato de concessão do serviço. Destes, 11 foram atingidos pelo incêndio ocorrido na garagem da empresa, em novembro do ano passado.

De acordo com a vereadora Mara Boca Aberta, presidente da comissão especial, a CMTU informou que estuda a viabilidade da troca, pois já recebeu um orçamento da TCGL com os custos dos novos ônibus e está fazendo uma cotação própria para verificar os valores. “A empresa já apresentou um orçamento e protocolou na CMTU, que achou que está muito além e vai fazer esse novo orçamento. Foi nos repassado que até a semana que vem eles enviam para a gente os valores desses ônibus que devem ser trocados”, afirmou.

Uma das preocupações da vereadora Mara Boca Aberta é que a renovação parcial dos ônibus não tenha impacto no valor da passagem para o usuário, pois os coletivos novos aumentariam os custos com depreciação dos veículos e com remuneração de capital, itens levados em consideração para o cálculo da tarifa. Segundo a parlamentar, a CMTU afirmou que não deve haver reajuste. “Não se pensa hoje em fazer a troca destes ônibus e aumentar a tarifa, que justamente já baixou e está sendo subsidiada por meio de projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal”, argumentou, referindo-se à lei municipal nº 13.340, de 8 de janeiro de 2022, que autorizou a Prefeitura a aportar até R$ 25 milhões no transporte coletivo urbano neste ano para custear as passagens de usuários que já possuíam isenção no sistema e arcar com o custo de eventual diferença necessária para cobrir o serviço (leia mais).

A Comissão

A Comissão Especial dos Transportes Público foi criada em março de 2021 e tem até 22 de maio deste ano, sem possibilidade de nova prorrogação de prazo para apresentar o relatório final com as conclusões dos trabalhos. Atualmente, a Procuradoria Jurídica e a Controladoria da Câmara de Londrina analisam toda a documentação obtida pela comissão, incluindo planilhas, contratos e aditivos firmados entre CMTU e as concessionárias.

Na madrugada da última quarta-feira, os vereadores estiveram na garagem da TCGL para uma vistoria nos coletivos (leia mais). Durante a vigência da comissão especial, os parlamentares também fiscalizaram todos os terminais de transporte coletivo de Londrina (leia mais) e se reuniram com representantes das duas empresas prestadoras do serviço (leia mais) e com a CMTU (leia mais).

A comissão é formada pelos vereadores Mara Boca Aberta (Pros), como presidente; Jessicão (PP), como relatora; Beto Cambará (Pode), Giovani Mattos (PSC) e Roberto Fú (PDT), membros.

Vinicius Frigeri/Asimp/CML