Comissões da OAB-Londrina se unem para realizar o Natal dos Avós

Quatro comissões da OAB-Londrina se uniram para tornar mais feliz o Natal dos vovôs e vovós atendidos pela Casa de Apoio à Família do Idoso Acamado de Londrina. O objetivo é arrecadar kits com sabonete e creme hidrante, shampoo, máscara, álcool em gel, meias e panetone. As doações podem ser feitas até dia 15 de dezembro na sede da Subseção (R. Parigot de Souza, 311), já embaladas para a entrega.

A Casa de Apoio à Família do Idoso Acamado de Londrina foi criada há seis anos pela professora da Universidade Estadual de Londrina aposentada Iolanda Lourenço Leite, que tem uma bagagem de mais de 37 anos trabalhando com idosos – ela foi uma das fundadoras da Universidade da Terceira Idade.

A Casa é um ponto de apoio para que famílias e os cuidadores dos idosos acamados recebam doações, apoio e informações. Segundo Iolanda, já houve período em que mais de 90 famílias recebiam algum atendimento da Casa, que é totalmente gerida por voluntários. “Mantemos a casa com a realização de tardes festivas, bazares e trabalho voluntário”, relata Iolanda. Como a maior parte dos voluntários está dentro do grupo de risco para a Covid-19, os atendimento e arrecadações caíram bastante.

As comissões da OAB-Londrina envolvidas na ação, denominada Campanha Natal dos Avós, são a de Direito da Pessoa Idosa, Compliance, Mulher Advogada e de Defesa dos Animais.