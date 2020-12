Como ficam os serviços municipais no recesso de Ano Novo

Dia 31 será considerado ponto facultativo, conforme decreto municipal; os serviços essenciais continuarão atendendo à população

A administração municipal informa que não haverá expediente na sede da Prefeitura de Londrina, secretarias e órgãos municipais nesta quinta-feira (31), ponto facultativo, e sexta-feira (1), feriado de Confraternização Universal. De acordo com o estabelecido no decreto municipal nº 1.416, publicado na edição nº 4.224 do Jornal Oficial do Município, os serviços essenciais permanecerão em funcionamento. Confira as informações completas:

Agricultura

O Restaurante Popular de Londrina atende normalmente até quinta-feira (31), das 11 às 14 horas, na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central. O almoço de Ano Novo, com cardápio especial, será servido na quarta-feira (30), a fim de alcançar um número maior de pessoas. O local fechará na sexta-feira (1) e reabrirá na segunda-feira (4).

A Feira da Uva, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), funcionará nos dias 30 e 31 de dezembro, na Praça Floriano Peixoto (Bandeira), das 8 às 18 horas, e reabrirá na terça-feira (5). A atividade acontece no estacionamento da Prefeitura até o dia 30, das 8 às 18 horas, retomando atendimento na segunda-feira (4).

Procon

Desde segunda-feira (21), o Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-LD) tem realizado expediente interno. Os serviços à comunidade externa, que incluem o atendimento ao público e o registro de reclamações, serão retomados no dia 4 de janeiro. Até esta data, todos os prazos processuais administrativos permanecerão suspensos. A medida é necessária devido ao recesso acadêmico garantido aos estagiários do órgão e a suspensão do expediente forense pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Durante este período, as fiscalizações e procedimentos administrativos internos do Procon serão realizados normalmente. O consumidor pode obter informações pelos telefones 3372-4823/3372-4824/3372-4825 ou através do e-mail procon@londrina.pr.gov.br.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil e o CAPS AD estarão fechados na véspera de Ano Novo e no feriado. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (4), em horário normal.

Já os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, todos os dias, inclusive no feriado e final de semana, entre eles as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará); o CAPS III; o Pronto Atendimento Infantil (PAI); a Maternidade Municipal Lucilla Balallai; e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU).

Os Prontos Atendimentos Maria Cecília e União da Vitória estarão abertos no dia (31), das 7 horas às 19 horas, mas fecharão na sexta-feira (1).

Defesa Social

O trabalho da Guarda Municipal (GM) de Londrina será realizado normalmente durante o recesso. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares, bem como o videomonitoramento e as fiscalizações relativas ao cumprimento de decretos relacionados à pandemia causada pelo novo Coronavírus.

Em Londrina, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, para impedir a circulação do vírus. Além disso, conforme decreto municipal, os restaurantes, bares, lanchonetes, estabelecimentos comerciais, shoppings ou indústrias têm funcionamento permitido com até 50% da capacidade total.

A comunidade pode fazer denúncias e registrar ocorrências junto à GM por meio do telefone 153. Em caso de quedas de árvores, enchentes, alagamentos ou outras ocorrências decorrentes das chuvas, é necessário contatar a Defesa Civil, pelo número 199.

Fazenda

Na quinta (31) e sexta-feira (1), não haverá expediente na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda. O atendimento será retomado na segunda-feira (4), somente para assuntos relacionados a protocolos, pois o setor tributário estará temporariamente bloqueado para a realização de parcelamentos e emissão de boletos, entre outros procedimentos.

Para ser atendido pessoalmente, o contribuinte deve agendar um horário previamente, pela internet (https://www.londrina.pr.gov.br/agendamento-eletronico/agendamento-para-atendimento-na-praca-de-atendimento-sec-fazenda). Quem não tem acesso à internet pode fazer o agendamento por meio do telefone (43) 3372-4424.

CMTU

Os setores administrativos e de atendimento ao público estarão abertos até as 17h de quarta-feira, dia 30, retornando ao expediente regular na segunda. Já o Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento facultativo.

Transporte coletivo

* Nesta quinta-feira, véspera de Ano Novo, os ônibus do transporte coletivo circularão com as tabelas dos dias úteis. Já na sexta, 1º de janeiro, adotarão os horários de domingo e feriado.

Trânsito

* Na véspera do feriado, os agentes municipais vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito em escala reduzida. No Ano Novo, haverá plantão para atendimentos de urgência e emergência.

Limpeza Urbana

* Os serviços de remoção de entulhos, desobstrução de bueiros, capina e roçagem do mato, entre outros, serão suspensos no feriado e voltarão à normalidade na segunda-feira, dia 4.

* Os trabalhos de varrição de vias e conservação de lagos serão interrompidos no dia 1º, com retomada já no dia 2.

* Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela permanecerão abertos para o recebimento de resíduos até as 17h de quinta-feira. Depois disso, o atendimento será suspenso e voltará ao normal na segunda.

* A coleta do lixo não será realizada no Ano Novo. Dessa forma, a orientação é que os moradores não coloquem os sacos para fora de casa, a fim de evitar a ação de animais ou que os resíduos sejam levados pela água da chuva. O trabalho será retomado no dia seguinte, dia 2, percorrendo os bairros já atendidos aos sábados.

* O recolhimento do material reciclável será feito de acordo com a escala de cada cooperativa. Enquanto Coopernorth, Ecorecin, Cooper Mudança e Cooperoeste adiantarão a coleta do Ano Novo para a véspera, dia 31, a Cooper Refum, Cooper Região e a Coocepeve compensarão o serviço do feriado na segunda-feira, dia 4.

Para conhecer a cooperativa responsável por cada área no município, o morador pode acessar o endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, na opção “Mapa da Coleta Seletiva”.

